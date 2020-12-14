Фонд борьбы с COVID-19 увеличили на 6 млрд грн

Расходы Фонда борьбы с COVID-19 увеличили на 6 млрд грн. Такое решение вчера 14 декабря на внеочередном заседании принял Кабинет министров Украины, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета", – заявили в Минфине.

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По предложению главных распорядителей бюджетных средств предлагается осуществить сбалансированное перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета на 2020 год.

По состоянию на 10 декабря 2020 расходы Фонда по борьбе с COVID-19 составляли 45,5 млрд грн. Из них на здравоохранение – 12,04 млрд грн.

1 июля 2020 года Укравтодор получил 35 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19. Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что за эти деньги построят 1459 км дорог.

27 октября Кабмин постановил передать Укравтодору 61,5 млн грн на улучшение состояния дорог во Львовской области. Первоначально эти деньги должны было потратить в рамках проекта "Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине".

11 ноября Кабинет министров Украины постановил выделить Министерству здравоохранения 895,57 млн грн на обеспечение подачи кислорода в медучреждения для лечения пациентов с COVID-19.

4 декабря Верховная Рада одобрила выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 на поддержку бизнеса в случае ужесточения карантинных ограничений.

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Александр Мясищев

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