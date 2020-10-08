МВФ не нравится, как расходуются деньги из Фонда борьбы с COVID-19

Одним из наиболее дискуссионных вопросов отношений с МВФ является вопрос расходования госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19, — об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью zn.ua.

Также глава Нацбанка отметил наличие определенных беспокойств относительно антикоррупционной политики, которая также является частью меморандума с МВФ.

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По его словам, сейчас идет обсуждение между МВФ и Минфином нескольких ключевых показателей государственного бюджета на 2021 год.

“В частности, об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно. Также один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов, насколько я знаю, этот вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19", — отметил Шевченко

По его словам, Национальный банк Украины не имеет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ.

18 апреля президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет, которые были приняты Верховной Радой 13 апреля. Изменения предполагают увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.

На финансирование фонд для борьбы с коронавирусом в госбюджете предусмотрели 64,7 млрд грн. В Минфине уточнили, на что пойдут деньги.

В мае премьер Денис Шмыгаль сообщил, что из 65 млрд грн Фонда борьбы с коронавирусом 20 млрд грн направлены на пенсионную реформу, более 3 млрд – медзакупки и доплаты медикам.

Из Фонда борьбы с COVID-19 на 1 сентября 2020 года потрачено 19,1 млрд грн из предусмотренных 66 млрд грн - это 29% от общей суммы. Больше всего средств было потрачено на соцзащиту и дорожные проекты.

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Сергей Чигирь

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