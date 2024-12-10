Фонд гарантирования оспаривает в суде законность госпроверки своей работы за пять лет

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Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) оспаривает в Киевском окружном административном суде действия Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) о проведении государственного финансового аудита деятельности Фонда за период с 1 января 2019 года по 31 марта 2024 года. Соответствующее производство №320/30920/24 было открыто в сентябре этого года, говорится в сообщении ФГВФЛ, полученным LIGA.net на журналистский запрос.

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В определении об открытии производства сказано, что ФГВФЛ просит суд признать противоправными действия ГАСУ о проведении государственного финансового аудита деятельности Фонда за указанный период. А также обязать ГАСУ воздержаться от совершения действий, направленных на проведение государственного финансового аудита деятельности Фонда, от запроса документов и информации для проведения аудита.

Фонд самостоятельно представляет свои интересы в данном судебном процессе.

В начале декабря Госаудитслужба опубликовала пресс-релиз по итогам аудита ФГВФЛ, где указала, что Фонд реализовал активы неплатежеспособных и ликвидированных банков по существенно более низкой цене по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью. Это повлекло за собой недополучение вкладчиками и другими кредиторами банков десятков миллиардов гривен.

В ответ ФГВФЛ опубликовал заявление, где указал, что "комментарии ГАСУ… относительно цены реализации активов неплатежеспособных банков являются выборочными и необоснованными – в них не учтен ряд ключевых позиций, что коренным образом исказило реальную картину".

В Фонде добавили, что все обвинения в том, что цена продажи активов ниже балансовой и оценочной, являются предвзятыми.