Фонд гарантирования подал иск против Госаудитслужбы за нарушение процедур аудита

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обратился в суд с иском против Государственной аудиторской службы Украины по поводу нарушения процедур проверки Фонда. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Накануне Госаудитслужба опубликовала пресс-релиз по итогам аудита ФГВФЛ, где указала, что Фонд и уполномоченные им лица реализовали активы неплатежеспособных и ликвидированных банков по существенно более низкой цене по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью, что повлекло за собой недополучение вкладчиками и другими кредиторами банков десятков миллиардов гривен.

В ФГВФЛ считают, что "комментарии ГАСУ… относительно цены реализации активов неплатежеспособных банков являются выборочными и необоснованными – в них не учтен ряд ключевых позиций, что коренным образом исказило реальную картину".

В Фонде гарантирования отмечают, что существуют неоспоримые факторы, определяющие результат торгов и экономическую сущность продаж банковских активов.

"При абсолютно одинаковых условиях оценки и продажи одни активы продаются за 100% балансовой стоимости и выше (как, например, комплекс недвижимости "Проминвестбанка", реализованный с первых же торгов с конверсией в 166%), а другие продаются значительно дешевле балансовой стоимости", — говорится в заявлении ФГВФЛ.

В Фонде объясняют, что результат продаж всегда зависит от качества актива. В неплатежеспособных банках, где достаточно качественных активов, расчеты с кредиторами достигают 100%. Там, где кредиты не платятся 7, 8, 9 лет, отсутствует залоговое имущество, есть другие отягчающие факторы, "актив по всем законам логики не может стоить хоть какую-то приличную цену".

Фонд всегда выставляет активы на первые аукционы за 100% балансовой или оценочной стоимости – за большую из двух величин – и применяет один подход ко всем активам: все они выставляются на открытые торги в системе Prozorro.Продажи.

"Однако инвестор всегда платит столько, сколько актив реально стоит… Какие-либо предположения о потере стоимости активов при продаже абсолютно безосновательны. Утрата стоимости происходит к моменту признания банка неплатежеспособным. Ни одна оценочная стоимость не заставит инвестора заплатить больше. Это очевидный факт. И все обвинения в том, что цена продажи активов ниже балансовой и оценочной являются предвзятыми", — резюмируют в ФГВФЛ.