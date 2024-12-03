Фонд гарантування подав позов проти Держаудитслужби за порушення процедур аудиту

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) звернувся до суду з позовом до Державної аудиторської служби України з приводу порушення процедур перевірки Фонду. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Напередодні Держаудитслужба опублікувала пресреліз за підсумками аудиту ФГВФО, де вказала, що Фонд та уповноважені ним особи реалізували активи неплатоспроможних та ліквідованих банків за суттєво нижчою ціною порівняно з їхньою балансовою і навіть оціночною вартістю, що спричинило недоотримання кредиторами банків десятків мільярдів гривень.

У ФГВФО вважають, що "коментарі ДАСУ… щодо ціни реалізації активів неплатоспроможних банків є вибірковими та необґрунтованими – у них не враховано низку ключових позицій, що докорінно спотворило реальну картину".

У Фонді гарантування зазначають, що існують незаперечні фактори, які визначають результат торгів та економічну сутність продажу банківських активів.

"За абсолютно однакових умов оцінки та продажу одні активи продаються за 100% балансової вартості й вище (як, наприклад, комплекс нерухомості "Промінвестбанку", реалізований з перших же торгів з конверсією в 166%), а інші продаються значно дешевше за балансову вартість", — йдеться у заяві ФГВФО.

У Фонді пояснюють, що результат продажу завжди залежить від якості активу. У неплатоспроможних банках, де є достатньо якісних активів, розрахунки з кредиторами досягають 100%. Там, де кредити не сплачуються 7, 8, 9 років, відсутнє заставне майно, є інші обтяжувальні фактори, "актив за всіма законами логіки не може коштувати бодай якусь пристойну ціну".

Фонд завжди виставляє активи на перші аукціони за 100% балансової чи оціночної вартості – за більшу з двох величин – та застосовує один підхід до всіх активів: всі вони виставляються на відкриті торги у системі Prozorro.Продажі.

"Однак інвестор завжди платить стільки, скільки актив реально коштує... Будь-які припущення про втрату вартості активів під час продажу абсолютно безпідставні. Втрата вартості відбувається до моменту визнання банку неплатоспроможним. Жодна оціночна вартість не змусить інвестора заплатити більше. Це очевидний факт. І всі звинувачення в тому, що ціна продажу активів є нижчою за балансову та оціночну, є упередженими", — резюмують у ФГВФО.