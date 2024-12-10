Фонд гарантування оскаржує в суді законність державної перевірки своєї роботи за п'ять років

Фото: depositphotos.com

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) оскаржує у Київському окружному адміністративному суді дії Державної аудиторської служби України (ДАСУ) щодо проведення державного фінансового аудиту діяльності Фонду за період з 1 січня 2019 року до 31 березня 2024 року. Відповідне провадження №320/30920/24 було відкрито у вересні цього року, йдеться у повідомленні ФГВФО, отриманому LIGA.net на журналістський запит.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

В ухвалі про відкриття провадження сказано, що ФГВФО просить суд визнати протиправними дії ДАСУ щодо проведення державного фінансового аудиту діяльності Фонду за зазначений період. А також зобов'язати ДАСУ утриматися від здійснення дій, спрямованих на проведення державного фінансового аудиту діяльності Фонду, від запиту документів та інформації для проведення аудиту.

Фонд самостійно представляє свої інтереси у цьому судовому процесі.

На початку грудня Держаудитслужба опублікувала пресреліз за підсумками аудиту ФГВФО, де вказала, що Фонд реалізував активи неплатоспроможних та ліквідованих банків за значно нижчою ціною порівняно з їхньою балансовою і навіть оціночною вартістю. Це спричинило недоотримання вкладниками та іншими кредиторами банків десятків мільярдів гривень.

У відповідь ФГВФО опублікував заяву, де вказав, що "коментарі ДАСУ… щодо ціни реалізації активів неплатоспроможних банків є вибірковими та необґрунтованими – у них не враховано низку ключових позицій, що докорінно спотворило реальну картину".

У Фонді додали, що всі звинувачення в тому, що ціна продажу активів нижча за балансову та оціночну, є упередженими.