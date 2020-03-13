Фондовый рынок Азии открылся обвалом акций

13 марта падение затронуло практически все классы активов. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что $1,5 трлн от Федерального резерва США и обещание дальнейшей поддержки оказались недостаточными, чтобы утихомирить панику, уничтожившую около $14 трлн из мировых запасов.

В пятницу азиатские рынки открылись падением. Японский Nikkei упал на 10%, и эта неделя может стать худшей со времен финансового кризиса 2008 года.

Индекс MSCI по азиатско-тихоокеанским акциям за пределами Японии вернулся к уровню 2017 года.

Фьючерсы на Dow в Азии упали примерно на 3%, как и фьючерсы S&P 500.

Гонконгский индекс Hang Seng потерял 5%. Шанхайский композитный индекс Китая - 3%.

Австралийский бенчмарк упал до 8% и стал худшим за всю историю наблюдений. В Южной Корее вона подешевела, а Kospi упал на 7,7%.

При этом курс основных валют стабилизировался: евро закрепился на отметке 1,1200 за доллар, а австралийский доллар восстановился до 0,6300 доллара.

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