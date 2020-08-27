Франция выделяет 100 млрд евро на поддержку экономики: потратят на культуру и энергетику
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что 3 сентября правительство объявит о выделении дополнительно 100 млрд евро на поддержку экономики в период пандемии COVID-19. Об этом пишет Bloomberg.
Из этой суммы 2 млрд евро будет потрачено на сферу культуры. Более 20 млрд евро правительство направит на поддержку местных производителей продовольствия, на программы по сокращению выбросов парниковых газов, и на инвестиции в энергосберегающие технологии.
Еще 30 млрд евро в 2020 году и 8 млрд евро в 2021 году будет потрачено на выплаты безработным и компенсацию по зарплатам компаниям, пострадавшим от коронакризиса.
Часть пакета помощи в размере 40 млрд евро Франции предоставил Европейский Союз. Остальную сумму Франция аккумулирует за счет увеличения внутреннего долга.
Всего, на поддержку экономики во время пандемии, с учетом нового пакета помощи, Франция выделила 460 млрд евро.
Ранее, для стимулирования экономики, правительство инициировало программы по финансовой поддержке безработных, сократило ставки налогов для бизнеса и расширило доступ к государственным кредитам для частных компаний, пострадавших от коронакризиса.
- 31 марта Верхняя палата парламента Польши приняла программу под названием "Антикризисный щит", которая направлена на поддержание экономики страны на сумму 45 млрд евро.
- 7 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о чрезвычайном положении и обнародовал пакет мер в размере $1 трлн для поддержания экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией.
- 24 апреля Конгресс США одобрил пакет мер о поддержке экономики на $484 млрд в связи с пандемией коронавируса. В последствии пакет помощи был увеличен до $4 трлн.
- 21 июля ЕС согласовал бюджет и фонд восстановления экономики на 750 млрд евро.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Комментарии