Гендиректор BlackRock: США очень близки к рецессии, если уже не в ней
Ларри Финк, генеральный директор крупнейшей инвесткомпании мира BlackRock, заявил, что экономика США, вероятно, уже вступила в рецессию. Об этом сообщает CNBC.
"Я думаю, что сейчас мы очень близки к рецессии, если уже не в ней", – сказал Финк.
Опасения по поводу замедления экономики резко возросли после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении широкомасштабных пошлин, что спровоцировало падение фондового рынка.
Несмотря на то что потом Трамп решил поставить некоторые пошлины на импорт товаров в США на 90-дневную паузу, Финк считает, что этого шага недостаточно для восстановления доверия к экономике.
"Я думаю, вы увидите по всем направлениям просто замедление, пока не будет большей определенности. И теперь у нас есть 90-дневная пауза по взаимным тарифам – это означает более длительную и более высокую неопределенность", – сказал Финк в пятницу.
Гендиректор BlackRock предупредил, что хотя розничные продажи и рост занятости остаются относительно высокими, это может быть следствием потребительского поведения, ориентированного на первоначальные расходы и обусловленного страхами перед тарифами, что скрывает глубинную экономическую слабость.
Несмотря на свою обеспокоенность по поводу экономики, Финк заявил, что, по его мнению, США не переживают финансовый кризис и что "мегатенденции" в экономике, такие как искусственный интеллект, сохранятся.
На мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка в понедельник Финк заявил, что другие генеральные директора также считают, что США "вероятно, находятся в рецессии".
- Рецессию мировой экономики способно спровоцировать только сильное потрясение. За последние годы таких было два: финансовый кризис 2008-2009 годов и пандемия коронавируса 2020 года.
- В преддверии объявления новых "зеркальных" пошлин Трампа 1 апреля Goldman Sachs почти удвоил прогнозируемую вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев – до 35%. 7 апреля Goldman Sachs повысил прогноз относительно шансов на рецессию в США до 45%.
- Экономисты JPMorgan предупредили, что риск глобальной рецессии вырос с 40% до 60% после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин.