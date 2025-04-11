Гендиректор BlackRock: США очень близки к рецессии, если уже не в ней

Гендиректор BlackRock Ларри Финт (фото – EPA)

Ларри Финк, генеральный директор крупнейшей инвесткомпании мира BlackRock, заявил, что экономика США, вероятно, уже вступила в рецессию. Об этом сообщает CNBC.

"Я думаю, что сейчас мы очень близки к рецессии, если уже не в ней", – сказал Финк.

Опасения по поводу замедления экономики резко возросли после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении широкомасштабных пошлин, что спровоцировало падение фондового рынка.

Несмотря на то что потом Трамп решил поставить некоторые пошлины на импорт товаров в США на 90-дневную паузу, Финк считает, что этого шага недостаточно для восстановления доверия к экономике.

"Я думаю, вы увидите по всем направлениям просто замедление, пока не будет большей определенности. И теперь у нас есть 90-дневная пауза по взаимным тарифам – это означает более длительную и более высокую неопределенность", – сказал Финк в пятницу.

Гендиректор BlackRock предупредил, что хотя розничные продажи и рост занятости остаются относительно высокими, это может быть следствием потребительского поведения, ориентированного на первоначальные расходы и обусловленного страхами перед тарифами, что скрывает глубинную экономическую слабость.

Несмотря на свою обеспокоенность по поводу экономики, Финк заявил, что, по его мнению, США не переживают финансовый кризис и что "мегатенденции" в экономике, такие как искусственный интеллект, сохранятся.

На мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка в понедельник Финк заявил, что другие генеральные директора также считают, что США "вероятно, находятся в рецессии".