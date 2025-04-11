Гендиректор BlackRock: США дуже близькі до рецесії, якщо вже не в ній
Ларрі Фінк, генеральний директор найбільшої інвесткомпанії світу BlackRock, заявив, що економіка США, ймовірно, вже вступила в рецесію. Про це повідомляє CNBC.
"Я думаю, що зараз ми дуже близькі до рецесії, якщо вже не в ній", – сказав Фінк.
Побоювання щодо уповільнення економіки різко зросли після того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження широкомасштабних мит, що спровокувало падіння фондового ринку.
Попри те що згодом Трамп вирішив поставити деякі з мит на імпорт товарів до США на 90-денну паузу, Фінк вважає, що цього кроку недостатньо для відновлення довіри до економіки.
"Я думаю, ви побачите за всіма напрямками просто уповільнення, доки не буде більшої визначеності. І тепер у нас є 90-денна пауза за взаємними тарифами – це означає тривалішу і вищу невизначеність", – сказав Фінк у п'ятницю.
Гендиректор BlackRock попередив, що хоча роздрібні продажі та зростання зайнятості залишаються відносно високими, це може бути наслідком споживчої поведінки, орієнтованої на початкові витрати та зумовленої страхами перед тарифами, що приховує глибинну економічну слабкість.
Попри свою стурбованість щодо економіки, Фінк заявив, що, на його думку, США не переживають фінансової кризи та що "мегатенденції" в економіці, такі як штучний інтелект, збережуться.
На заході Економічного клубу Нью-Йорка в понеділок Фінк заявив, що інші генеральні директори також вважають, що США "ймовірно, перебувають у рецесії".
- Рецесію світової економіки здатне спровокувати тільки сильне потрясіння. За останні роки таких було два: фінансова криза 2008-2009 років та пандемія коронавірусу 2020 року.
- Напередодні оголошення нових "дзеркальних" мит Трампа 1 квітня Goldman Sachs майже подвоїв прогнозовану ймовірність рецесії в США протягом наступних 12 місяців – до 35%. 7 квітня Goldman Sachs підвищив прогноз щодо шансів на рецесію в США до 45%.
- Економісти JPMorgan попередили, що ризик глобальної рецесії зріс з 40% до 60% після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових імпортних мит.