Гендиректор BlackRock: США дуже близькі до рецесії, якщо вже не в ній

Гендиректор BlackRock Ларрі Фінт (фото - EPA)

Ларрі Фінк, генеральний директор найбільшої інвесткомпанії світу BlackRock, заявив, що економіка США, ймовірно, вже вступила в рецесію. Про це повідомляє CNBC.

"Я думаю, що зараз ми дуже близькі до рецесії, якщо вже не в ній", – сказав Фінк.

Побоювання щодо уповільнення економіки різко зросли після того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження широкомасштабних мит, що спровокувало падіння фондового ринку.

Попри те що згодом Трамп вирішив поставити деякі з мит на імпорт товарів до США на 90-денну паузу, Фінк вважає, що цього кроку недостатньо для відновлення довіри до економіки.

"Я думаю, ви побачите за всіма напрямками просто уповільнення, доки не буде більшої визначеності. І тепер у нас є 90-денна пауза за взаємними тарифами – це означає тривалішу і вищу невизначеність", – сказав Фінк у п'ятницю.

Гендиректор BlackRock попередив, що хоча роздрібні продажі та зростання зайнятості залишаються відносно високими, це може бути наслідком споживчої поведінки, орієнтованої на початкові витрати та зумовленої страхами перед тарифами, що приховує глибинну економічну слабкість.

Попри свою стурбованість щодо економіки, Фінк заявив, що, на його думку, США не переживають фінансової кризи та що "мегатенденції" в економіці, такі як штучний інтелект, збережуться.

На заході Економічного клубу Нью-Йорка в понеділок Фінк заявив, що інші генеральні директори також вважають, що США "ймовірно, перебувають у рецесії".