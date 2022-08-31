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Гетманцев: Инфляция 22% – это не катастрофа, а подвиг

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 11:36
Гетманцев: Инфляция 22% – это не катастрофа, а подвиг - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что инфляция в Украине достаточно умеренная как для войны. "Если инфляционный процесс будет идти так, как идет, ничего катастрофического в этом нет", – сказал он в интервью РБК-Украина.

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Он отметил, что в некоторых странах мира рост цен намного выше, чем в Украине.

"[Инфляция] это общемировой тренд. Чем вызван? Пандемией, мягкой фискальной политикой, раздуванием дефицитов бюджетов иностранных стран и войной в Украине тоже. Потому что война в Украине и пандемия – это повышение цен на продовольственные товары и энергоносители, а они триггер этой мировой инфляции", – объяснил Гетманцев.

Он заявил, что в Югославии во время войны инфляция разогналась до 9000%, а в Украине – пока только 22,2%.

"Вы вспомните даже ситуацию в Украине в 1990-х годах, кризис, эти купонокарбованцы, процент инфляции был бешеным. А это была мирная страна. Теперь самая жестокая война с 1945 года в Европе с большой и мощной страной, и инфляция через полгода – 22,2%", — сказал Гетманцев.

Депутат признал, что в сдерживании инфляции значительную роль сыграло замораживание тарифов на газ, отопление и электроэнергию для населения, а также уменьшение налогов на топливо.

"Но главное, что была удержана относительная финансовая устойчивость в первые месяцы войны, в том числе в банковской, валютной сфере. Мне кажется, что это без преувеличения подвиг регулятора", — сказал Гетманцев.

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Андрей Водяный
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инфляция Даниил Гетманцев
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