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Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев не видит перспектив для повышения налогов даже на 2026 год. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона вечером в понедельник, 2 июня.

В государственном бюджете на 2025 год не хватает до полутриллиона гривен, но Гетманцев убежден, что покрыть эту "дыру" можно без повышения налогов.

"Со своей стороны я не вижу перспектив для поднятия налогов. Более того, даже на 2026 год. А ситуация в 2026 году достаточно тревожна с точки зрения поступлений в государственный бюджет, потому что там есть большой дефицит, пока не покрытый за счет внешних источников", — сказал Гетманцев.

Главным источником пополнения бюджета депутат называет детенизацию экономики. По его словам, благодаря детенизации в 2023 году удалось собрать дополнительно $1,5 млрд, в 2024 году – $2,5 млрд, а в 2025 году планируют собрать $4 млрд.

"В этом году мы рассчитываем на 160-170 [млрд грн] за счет детенизации до конца года", — уточнил Гетманцев.

Среди других источников финансирования он назвал военные облигации и "фискальную экономию" – сокращение неэффективных программ, что может высвободить до 50 млрд грн.

Гетманцев подчеркнул, что повышение налогов без детенизации экономики негативно повлияет на честный бизнес "Если ты на сегодняшний день не детинизировал экономику, поднимаешь налоги, то эти налоги ложатся на белый бизнес и тем больше отягощают его по сравнению с тем бизнесом, который себя хорошо чувствует в тени", — пояснил он.

По оценкам депутата, объем теневой экономики составляет около 800-900 млрд гривен.

"Мы могли бы, если бы взять эти деньги и перенести в государственный бюджет, втрое повысить заработные платы всем учителям, втрое повысить заработные платы всем медикам и еще на 50% повысить пенсии", – объяснил масштабы проблемы Гетманцев.

Среди конкретных шагов по детенизации он назвал борьбу с теневой торговлей табаком и топливом, а также перезагрузку таможни для борьбы с контрабандой. Гетманцев добавил, что обычные граждане также могут помочь, если всегда будут требовать чеки: "Если вы не требуете чек, вы просто помогаете мошенникам украсть у армии деньги".