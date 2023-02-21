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Гетманцев об идее запретить продажу сигарет и алкоголя за наличные деньги: Это нелепость

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 11:24
Гетманцев об идее запретить продажу сигарет и алкоголя за наличные деньги: Это нелепость - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев забраковал идею запретить продажу сигарет и алкоголя за наличные деньги, которые в январе озвучил Офис президента. В интервью Экономической правде депутат выразил уверенность, что это невозможно реализовать.

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"Это нелепость, которую абсолютно невозможно реализовать. Это стимулирование "черного" рынка", – сказал Гетманцев.

По его мнению, подобные идеи "на уровне очередного псевдоэксперта по Facebook" дискредитируют власть.

Он добавил, что авторы радикальной налоговой реформы должны изложить ее в виде законопроекта с детальной объяснительной запиской, чтобы ее можно было обсуждать.

"Что я бы сделал, так это реформу налогообложения доходов, объединение трех налогов – единого социального взноса, военного сбора и налога на доходы физических лиц – в единый налог с постепенным уменьшением ставки до 25% и с расширением перечня вычетов для физического лица, подающего декларацию. Мы бы простимулировали людей, чтобы они подавали декларацию, имели свою финансовую историю и следили за ней", – сказал Гетманцев.

Он добавил, что даже такая идея не поддерживается Министерством финансов из-за потерь для бюджета.

"Ведь компенсаторы в виде детенизации заработных плат, которые так часто приводят наши эксперты, не воспринимаются реальными специалистами по публичным финансам", – сказал он.

Читайте также: Наличные деньги снова становятся главным средством платежа. Как подготовить кошелек к блекаутам

Андрій Водяний
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налоговая реформа налоги наличные Даниил Гетманцев Ростислав Шурма
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