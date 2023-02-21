Гетманцев об идее запретить продажу сигарет и алкоголя за наличные деньги: Это нелепость
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев забраковал идею запретить продажу сигарет и алкоголя за наличные деньги, которые в январе озвучил Офис президента. В интервью Экономической правде депутат выразил уверенность, что это невозможно реализовать.
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"Это нелепость, которую абсолютно невозможно реализовать. Это стимулирование "черного" рынка", – сказал Гетманцев.
По его мнению, подобные идеи "на уровне очередного псевдоэксперта по Facebook" дискредитируют власть.
Он добавил, что авторы радикальной налоговой реформы должны изложить ее в виде законопроекта с детальной объяснительной запиской, чтобы ее можно было обсуждать.
"Что я бы сделал, так это реформу налогообложения доходов, объединение трех налогов – единого социального взноса, военного сбора и налога на доходы физических лиц – в единый налог с постепенным уменьшением ставки до 25% и с расширением перечня вычетов для физического лица, подающего декларацию. Мы бы простимулировали людей, чтобы они подавали декларацию, имели свою финансовую историю и следили за ней", – сказал Гетманцев.
Он добавил, что даже такая идея не поддерживается Министерством финансов из-за потерь для бюджета.
"Ведь компенсаторы в виде детенизации заработных плат, которые так часто приводят наши эксперты, не воспринимаются реальными специалистами по публичным финансам", – сказал он.
- В августе 2022 года стало известно, что Офис президента Украины обсуждает новую концепцию налоговой реформы, которая предусматривает резкое снижение налогов. Модель получила название "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС. Также планировалась отмена ЕСВ и военного сбора в размере 3%.
- В сентябре глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия дал понять, что "10-10-10" не будут принимать, потому что ее авторы не предоставили никаких расчетов, а Запад не поддержит.
- Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что не поддержит налоговую реформу со снижением ставок.
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