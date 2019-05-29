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29.05.2019, 08:35

ГФС перед ликвидацией объявила спецоперацию по борьбе со схемами

ГФС перед ликвидацией объявила спецоперацию по борьбе со схемами

Спецоперация ГФС по борьбе с контрабандой и схемами на таможне стартует в июне

Государственная фискальная служба (ГФС), которая находится на этапе реорганизации в Налоговую и Таможенную службы, с 3 июня начинает спецоперацию "Бастион" по борьбе с преступными схемами на таможне. Об этом сообщил в Facebook и.о. главы ГФС Александр Власов.

По словам Власова, операция будет проводиться до 31 декабря по всей таможенной территории Украины от пунктов пропуска к местам доставки товаров. В ней будут задействованы все подразделения ГФС - таможенный, налоговый блоки и налоговая милиция.

В результате операции поступления в госбюджет увеличатся до 2 млрд грн ежемесячно, заверил чиновник.

Цель операции - противодействие незаконному ввозу товаров на территорию Украины, выявление и пресечение нарушений таможенного и налогового законодательства, а также перекрытие каналов незаконного попадания товаров на внутренний рынок страны, отметил Власов.

"Хочу заверить всех, что "белому" бизнесу, который добросовестно платит налоги и честно ведет свою хозяйственную деятельность, бояться нечего. Я четко поставил задачу - от поголовного стопа на таможне - отказаться. От "запугивания" и "масок-шоу" внутри страны - отказаться. Только аналитика, только нарушители, только "схемщики", - подчеркнул Власов.

В конце прошлого года правительство решило разделить ГФС на Налоговую и Таможенную службы.

Главой налоговой стал бывший замминистра финансов Сергей Верланов, который в конце апреля выиграл конкурс на эту должность. 

На должность главы таможни претендовал первый замминистра экономического развития Максим Нефьодов, но в апреле Комиссия высшего корпуса госслужбы приостановила конкурс в соответствии с решением Окружного админсуда Киева.

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Теги: таможня, контрабанда, разделение гфс, реформа гфс
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