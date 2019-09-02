Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Первое заседание нового Кабинета министров: трансляция завершена

Глава ГНС рассказал, какие налоги надо снижать

Глава ГНС рассказал, какие налоги надо снижать
02.09.2019, 12:56

Сергей Верланов считает, что любое понижение налогов будет стимулировать экономику

Даже незначительное снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) больше будет стимулировать экономику. Об этом в интервью ЭП рассказал глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

"Есть стратегическое видение, что ставки НДФЛ нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам. Это даст толчок потреблению, что будет стимулировать экономику", - сказал Верланов.

При этом он отметил, что снижение ставки по НДФЛ планируется нерадикальное. "У нас не супербогатая страна, не супербагатое население. Высвобождение средств прежде всего идет в накопление. Это теоретическая дискуссия. Ее еще нужно провести с МВФ", - отметил Верланов.

По его словам, важно учитывать еще и то, какой окажется цена для бюджета, удастся ли выйти на баланс. И под такие изменения Министерству финансов нужно будет балансировать расходы. "Кроме того, НДФЛ - основной стабильный источник поступлений местных бюджетов", - добавил Верланов.

Он привел пример, что при снижении НДФЛ на 1% в 2018 году общий фонд потерял бы 15 млрд грн, а вместе с потерями местных бюджетов - 20 млрд грн. "В пересчете на 2019 будет больше", - уточнил Верланов.

Он также считает, что при налоговой амнистии должна применяться умеренная ставка. "То есть одноразовое декларирование по ставке 9-10% - хороший и справедливый сценарий", - сказал глава ГНС.

По его мнению, в Украине очень разные ставки налогообложения различных видов доходов. Например, с дивидендов платятся 5% + 1,5%. ой любимый пример - уборщица на меткомбинате - платит все налоги: 18% + 1,5% + 22%. Аllinclusive", - подчеркнул Верланов. Поэтому он говорит о необходимости взвешенного подхода. "Разумеется, любую налоговую амнистию нужно обсуждать и согласовывать с нашими международными партнерами", - добавил Верланов.

Читайте также: Налоговая амнистия: стимулы и риски для налогоплательщиков

Напишите нам
Сергей Верланов ГНС ндфл
Комментарии
Последние новости
 