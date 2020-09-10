Глава НБУ: Ставки по кредитам и депозитам будут снижаться

Процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться в качестве реакции на июньское понижение учетной ставки НБУ до 6%. Об этом сообщил на брифинге глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"Мы видим, что трансмиссионный механизм по снижению ключевой ставки еще не сработал, и мы ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. Соответствующим образом будут реагировать и ставки по кредитам", – сказал он.

По словам главы НБУ, в динамике депозитных ставок уже наблюдаются некоторые сдвиги, в частности за полгода по состоянию на 1 июля средневзвешенная ставка по депозитам бизнеса снизилась более чем на 5 процентных пункта - почти до 5,3%, а по депозитам домохозяйств – на 3,2 процентных пункта - до 10,5%.

"С начала года ставки кредитования снижены. Средневзвешенная ставка по кредитам для бизнеса по состоянию на конец августа составляла 9% годовых. Ставки по кредитам для физлиц снижаются не так быстро, мы не видим там стремительного снижения процентных ставок, но все же оно есть", – добавил он.

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Сергей Чигирь

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