Глава НБУ: Ставки по кредитам и депозитам будут снижаться
Процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться в качестве реакции на июньское понижение учетной ставки НБУ до 6%. Об этом сообщил на брифинге глава Национального банка Кирилл Шевченко.
"Мы видим, что трансмиссионный механизм по снижению ключевой ставки еще не сработал, и мы ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. Соответствующим образом будут реагировать и ставки по кредитам", – сказал он.
По словам главы НБУ, в динамике депозитных ставок уже наблюдаются некоторые сдвиги, в частности за полгода по состоянию на 1 июля средневзвешенная ставка по депозитам бизнеса снизилась более чем на 5 процентных пункта - почти до 5,3%, а по депозитам домохозяйств – на 3,2 процентных пункта - до 10,5%.
"С начала года ставки кредитования снижены. Средневзвешенная ставка по кредитам для бизнеса по состоянию на конец августа составляла 9% годовых. Ставки по кредитам для физлиц снижаются не так быстро, мы не видим там стремительного снижения процентных ставок, но все же оно есть", – добавил он.
- В начале июня НБУ во второй раз подряд понизил учетную ставку на 2 процентных пункта – до 6%. Это самый низкий уровень в истории независимой Украины. При этом регулятор объявил о завершении цикла быстрого смягчения политики НБУ.
- 23 июля правление НБУ сохранило учетную ставку в 6%. В Нацбанке уточнили, что на этом же уровне регулятор намерен удерживать ставку до конца 2020 года, в 2021-22 годах планируется повышение до 6,5%.
- 3 сентября НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Комментарии