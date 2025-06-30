Глава Сбербанка: Проблемы в экономике РФ быстро не решить, 2026 год будет сложным

Герман Греф признал, что проблемы в российской экономике быстро решить не удастся

Фото: Герман Греф / Википедия

Глава российского Сбербанка Герман Греф признал, что проблемы в российской экономике, вызванные ростом военных расходов, инфляцией и повышением ключевой ставки Центробанка, не удастся решить быстро. Об этом сообщает The Moscow Times.

По его словам, следующий 2026 год также "обещает быть не самым простым" для экономики РФ и ситуация будет зависеть от геополитики, экономического роста и политики Центрального банка.

Греф добавил, что уже сейчас видно, что первая половина 2026 года будет сложной.

Он также сообщил, что у Сбербанка ухудшается качество кредитного портфеля – растет количество обращений по реструктуризации долгов, а проблемы с выплатами испытывают как физические лица, так и бизнес.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в российских банках уже говорят о риске полноценного банковского кризиса в течение 12 месяцев.

Причиной являются массовые просрочки по кредитам. По оценкам источников агентства, речь идет о триллионах рублей, хотя официальные данные Центрального банка России этого пока не показывают.

На практике многие заемщики просто откладывают платежи, поэтому кредиты пока не попадают в категорию просроченных, хотя и не обслуживаются по графику.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РФ (ЦМАКП), близкого к правительству страны, заявляют, что в "зоне риска" находятся компании, которые генерируют 17% всей выручки в экономике.

Наибольшие финансовые трудности в России испытывают угольная промышленность, рыболовство, текстильное производство, автоторговля, нефтепереработка, строительство, водный транспорт и почта.