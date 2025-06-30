Глава Сбербанка: Проблемы в экономике РФ быстро не решить, 2026 год будет сложным
Глава российского Сбербанка Герман Греф признал, что проблемы в российской экономике, вызванные ростом военных расходов, инфляцией и повышением ключевой ставки Центробанка, не удастся решить быстро. Об этом сообщает The Moscow Times.
По его словам, следующий 2026 год также "обещает быть не самым простым" для экономики РФ и ситуация будет зависеть от геополитики, экономического роста и политики Центрального банка.
Греф добавил, что уже сейчас видно, что первая половина 2026 года будет сложной.
Он также сообщил, что у Сбербанка ухудшается качество кредитного портфеля – растет количество обращений по реструктуризации долгов, а проблемы с выплатами испытывают как физические лица, так и бизнес.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в российских банках уже говорят о риске полноценного банковского кризиса в течение 12 месяцев.
Причиной являются массовые просрочки по кредитам. По оценкам источников агентства, речь идет о триллионах рублей, хотя официальные данные Центрального банка России этого пока не показывают.
На практике многие заемщики просто откладывают платежи, поэтому кредиты пока не попадают в категорию просроченных, хотя и не обслуживаются по графику.
Аналитики Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РФ (ЦМАКП), близкого к правительству страны, заявляют, что в "зоне риска" находятся компании, которые генерируют 17% всей выручки в экономике.
Наибольшие финансовые трудности в России испытывают угольная промышленность, рыболовство, текстильное производство, автоторговля, нефтепереработка, строительство, водный транспорт и почта.
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