Гонтарева о ДТП в Лондоне: Давайте не спекулировать на этом

Полиция опрашивает свидетелей и пока нет никаких свидетельств, что водитель действовал умышленно. Об этом экс-глава Национально банка Украины Валерия Гонтарева сказала в эфире Украинского радио.

"Нет, конечно. Я не могу сказать, потому что пока нет никаких свидетельств, что этот водитель сделал это умышленно", - сказала Гонтарева.

По ее словам, водитель не убегал с места ДТП, и его имя и номер машины были известны сразу.

По свидетельствам очевидцев, водитель не мог не видеть Гонтареву. Он сбил ее просто посередине пешеходного перехода. "Однако может он слушал музыку, мы же не знаем, что он делал в тот момент. Давайте не спекулировать на этом. Я не знаю, что это было", - подчеркнула Гонтарева.

Она также отметила, если полиция придет к выводу, что это было покушение, то будем дальше совершать какие-то действия. "Если окажется, что это было обычное ДТП, будем жить с мыслью, что это было ДТП ", - сказала Гонтарева.

Она уточнила, что из-за тяжелой травмы перенесла уже две операции и впереди еще две.