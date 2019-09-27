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Гонтарева о ДТП в Лондоне: Давайте не спекулировать на этом

Гонтарева о ДТП в Лондоне: Давайте не спекулировать на этом
27.09.2019, 15:50

Пока нет никаких подтверждений того, что водитель действовал умышленно

Полиция опрашивает свидетелей и пока нет никаких свидетельств, что водитель действовал умышленно. Об этом экс-глава Национально банка Украины Валерия Гонтарева сказала в эфире Украинского радио.

"Нет, конечно. Я не могу сказать, потому что пока нет никаких свидетельств, что этот водитель сделал это умышленно", - сказала Гонтарева.

По ее словам, водитель не убегал с места ДТП, и его имя и номер машины были известны сразу.

По свидетельствам очевидцев, водитель не мог не видеть Гонтареву. Он сбил ее просто посередине пешеходного перехода. "Однако может он слушал музыку, мы же не знаем, что он делал в тот момент. Давайте не спекулировать на этом. Я не знаю, что это было", - подчеркнула Гонтарева.

Она также отметила, если полиция придет к выводу, что это было покушение, то будем дальше совершать какие-то действия. "Если окажется, что это было обычное ДТП, будем жить с мыслью, что это было ДТП ", - сказала Гонтарева.

Она уточнила, что из-за тяжелой травмы перенесла уже две операции и впереди еще две.

  • 26 августа Гонтареву сбила машина на пешеходном переходе. У нее диагностировали переломы костей стопы. Экс-глава НБУ не исключает, что это реализация угроз со стороны олигарха и экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского
  • Утром 5 августа Гонтарева сообщила, что ночью сожгли автомобиль жены ее сына, которую также зовут Валерия Гонтарева.
  • На прошлой неделе Гонтарева заявила, что у нее в Украине уже ничего не осталось и она не будет возвращаться в страну.

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дтп НБУ валерия гонтарева
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