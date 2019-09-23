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Гонтарева: Я не буду пересекать границу Украины

Гонтарева: Я не буду пересекать границу Украины
23.09.2019, 08:01

Экс-глава Нацбанка заявила, что у нее в Украине уже ничего не осталось

Экс-глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева не будет возвращаться в Украину. Об этом она заявила в интервью изданию Гордон.

"Я не буду пересекать границу Украины. У меня там нет уже ни дома, ничего. Они, наверное, специально это сделали, чтобы выжечь меня напалмом из страны", - сказала Гонтарева.

Она по-прежнему не сомневается, что Игорь Коломойский причастен двум поджогам в Украине и к ДТП с ее участием в Лондоне.

Предположение, что эти события выгодны самой Гонтаревой, она назвала бредом. "Раньше Коломойский рассказывал, что я это все сделала для получения политического убежища в Великобритании. На днях появилась информация, что я это сделала для срыва сотрудничества с МВФ… Бред и ахинея", - подчеркнула Гонтарева.

Версию третьей силы, которая может стоять за поджогами и возможно спланированным ДТП в Лондоне, она не рассматривает. "Я эту версию даже не рассматриваю. Есть полиция, если она найдет исполнителя поджога, а через него – заказчика, может, мы с вами и прозреем. Но у меня сомнений, кто это сделал, нет", - отметила Гонтарева.

Она считает эти события личной трагедией. "Представьте, как на это смотрят те, кто сейчас сидит в ПриватБанке и Нацбанке. Люди, которые до сих пор ведут судебные споры. Для меня это личная трагедия, для всех остальных - уже вопрос жизни и смерти реформаторов", - отметила она.

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При этом политического убежища Гонтарева просить не собирается. Во-первых, она является резидентом Великобритании, во-вторых, работает в Лондонской школе экономики. "У меня прекрасная работа, у меня контракт и рабочая виза. Зачем мне политубежище? Меня кто-то просит выдать? Мне поджигают дом, сжигают машину моей невестки, выламывают дверь в квартиру… Поверьте, если бы статус политического беженца хоть как-то помог остановить этот беспредел в Украине… Но он же не остановит", - сказала Гонтарева.

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