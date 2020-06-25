Государственный долг в мае вырос на 13 млрд грн

В мае государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте вырос на 0,59% до 2209 млрд грн, а в долларовом эквиваленте - на 0,83% до $82,12 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что колебания на валютном рынке в мае были минимальными (по данным НБУ, гривня по отношению к доллару США укрепилась на около 0,3%). Соответственно влияние на состояние госдолга было незначительным.

В мае Минфинан погасил второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на более $1 млрд.

Всего за прошлый месяц расходы на погашение госдолга составили 43,2 млрд грн, на обслуживание - 12,7 млрд грн.

В Минфине отмечают, что активность инвесторов на внутреннем рынке капитала восстанавливается. В мае проведены четыре запланированных аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в госбюджет привлечено 51,6 млрд грн. В том числе, рекордная сумма в национальной валюте - 41,8 млрд грн, уточняют в министерстве.

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