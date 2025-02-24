Игорный бизнес стал меньше платить налогов: поступления падают второй месяц подряд

По сравнению с январем прошлого года налоговые платежи игорного бизнеса выросли на 74%

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Игорный бизнес заплатил 735 млн грн налогов в государственный бюджет в январе 2025 года. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

В декабре поступление налогов от игорного бизнеса составило – 1 млрд грн. В ноябре было 1,5 млрд грн.

В январе 2025 года налоговые платежи от субъектов игорного бизнеса выросли 74,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и в 134 раза превышают уровень января 2021 года (5,5 млн грн).

Источник: Даниил Гетманцев/telegram

Игорный бизнес уплатил 17 млрд грн налогов в 2024 году, что на 63% больше (на 6,6 млрд грн), чем в 2023 году. Для сравнения: в 2021 году поступления в бюджет налогов от игорного бизнеса составили 204,8 млн грн, в 2022-м – 730,9 млн грн.