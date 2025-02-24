Гральний бізнес став менше платити податків: надходження падають другий місяць поспіль

Порівняно з січнем минулого року податкові платежі грального бізнесу зросли на 74%

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Гральний бізнес заплатив 735 млн грн податків до державного бюджету у січні 2025 року. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

У грудні надходження податків від грального бізнесу становило – 1 млрд грн. У листопаді було 1,5 млрд грн.

У січні 2025 року податкові платежі від суб'єктів грального бізнесу зросли 74,2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року та у 134 рази перевищують рівень січня 2021 року (5,5 млн грн).

Джерело: Данило Гетманцев/telegram

Гральний бізнес сплатив 17 млрд грн податків у 2024 році, що на 63% більше (на 6,6 млрд грн), ніж у 2023 році. Для порівняння: у 2021 році надходження до бюджету податків від грального бізнесу становили 204,8 млн грн, у 2022-му – 730,9 млн грн.