Италия заморозила активы российских олигархов на 2 млрд евро после начала полномасштабной войны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление итальянского центробанка.

В частности, заморожены банковские счета, виллы, яхты и автомобили.

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В своем годовом отчете подразделение Банка Италии по борьбе с отмыванием денег (UIF) сообщило, что цифра в 2 млрд евро была обновлена в конце июня.

Директор UIF Энцо Серата уточнил, что финансовые активы на сумму около 330 млн евро, связанные с 80 физическими лицами, были заморожены в рамках режима санкций.

До начала войны Италия была популярной страной среди богатых россиян, которые покупали недвижимость в престижных местах, таких как озеро Комо, Сардиния, Тоскана и Лигурийское побережье.

Некоторые из олигархов, чья собственность арестована в Италии, пытаются через суд добиться возврата активов. В апреле итальянский суд передал в Суд ЕС решение о замораживании активов олигарха Алишера Усманова на сумму более 80 млн евро.

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