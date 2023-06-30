Лидеры Евросоюза поддержали идею передать Украине доходы от замороженных активов России

Лидеры стран Европейского Союза поддержали идею передать Украине прибыль от замороженных активов российского Центробанка. Конкретный механизм должна предложить Европейская комиссия. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

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Во время саммита в Брюсселе 29 июня лидеры ЕС поддержали разработку такого налога, несмотря на ряд юридических вопросов, касающихся того, как использовать находящиеся под санкциями активы.

Ожидается, что более чем 200 млрд евро замороженных активов российского Центробанка принесут доход около 3 млрд евро.

Более половины активов находятся в наличных деньгах и депозитах, в то время как существенная часть оставшейся суммы хранится в ценных бумагах, которые будут переведены в наличные деньги по мере их погашения в течение следующих двух-трех лет, отмечает Bloomberg.

Многие ценные бумаги находятся на счетах бельгийской финансовой компании Euroclear. За первый квартал этого года они принесли доход примерно в 750 млн евро.

По словам собеседников Bloomberg, несколько лидеров ЕС на саммите выразили озабоченность, что использование доходов от активов может побудить держателей резервов отказаться от евро. Об этом ранее предупреждал Европейский центральный банк.

Сторонники введения налога считают, что этот риск был преодолен, когда активы ЦБ РФ были заблокированы.

Евросоюз также планирует обратиться за поддержкой к странам Большой семерки, несмотря на то, что подавляющее большинство санкционированных активов российского Центробанка находятся в Европе. Несколько европейских стран хотят, чтобы передача Украине доходов была одобрена G7, говорят источники Bloomberg.

Вариант с налогом на непредвиденную прибыль является наименее проблематичным из обсуждавшихся европейскими странами вариантов передаче Украине части российских активов. Однако все равно существует риск того, что такое решение может быть оспорено в суде. Некоторые участники переговоров утверждали, что проценты и прибыль, полученные от ценных бумаг, в конечном итоге принадлежат России, добавляет Bloomberg.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что представит план по использованию доходов от замороженных российских активов на помощь Украине до "летних каникул". Но сроки в настоящее время неясны из-за юридических и финансовых препятствий, которые нужно устранить, сказали источники агентства.