Лідери Євросоюзу підтримали ідею передати Україні доходи від заморожених активів Росії

Лідери країн Європейського Союзу підтримали ідею передати Україні прибуток від заморожених активів російського Центробанку. Конкретний механізм має запропонувати Європейська комісія. Про це із посиланням на джерела пише Bloomberg.

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Під час саміту в Брюсселі 29 червня лідери ЄС підтримали розробку такого податку, незважаючи на низку юридичних питань щодо того, як використовувати активи, що перебувають під санкціями.

Очікується, що понад 200 млрд євро заморожених активів російського Центробанку принесуть дохід близько 3 млрд євро.

Більше від половини активів перебувають у готівці і на депозитах, тоді як істотна частина суми, що залишилася, зберігається в цінних паперах, які будуть переведені в готівку в міру їх погашення протягом наступних двох-трьох років, зазначає Bloomberg.

Багато цінних паперів перебувають на рахунках бельгійської фінансової компанії Euroclear. За перший квартал цього року вони принесли дохід приблизно 750 млн євро.

За словами співрозмовників Bloomberg, кілька лідерів ЄС на саміті висловили занепокоєння, що використання доходів від активів може спонукати власників резервів відмовитися від євро. Про це раніше застерігав Європейський центральний банк.

Прихильники запровадження податку вважають, що цей ризик було подолано, коли активи ЦБ РФ заблоковані.

Євросоюз також планує звернутися за підтримкою до країн Великої сімки, незважаючи на те, що переважна більшість санкціонованих активів російського Центробанку знаходиться в Європі. Декілька європейських країн хочуть, щоб передача Україні доходів була схвалена G7, кажуть джерела Bloomberg.

Варіант з податком на непередбачуваний прибуток є найменш проблематичним з варіантів передачі Україні російських активів, що обговорювалися європейськими країнами. Однак все одно існує ризик того, що таке рішення може бути оскаржене у суді. Деякі учасники переговорів стверджували, що відсотки та прибуток, отримані від цінних паперів, зрештою належать Росії, додає Bloomberg.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн раніше заявляла, що представить план план з використання доходів від заморожених російських активів на допомогу Україні до "літніх канікул". Але терміни поки що незрозумілі через юридичні та фінансові перешкоди, які потрібно усунути, сказали джерела агентства.