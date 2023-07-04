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Італія заморозила активи російських олігархів на 2 млрд євро

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 17:47
Італія заморозила активи російських олігархів на 2 млрд євро - Фото
Фото: depositphotos.com

Італія заморозила активи російських олігархів на 2 млрд євро після початку повномасштабної війни. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву італійського центробанку.

Зокрема, заморожені банківські рахунки, вілли, яхти та автомобілі.

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У своєму річному звіті підрозділ Банку Італії по боротьбі з відмиванням грошей (UIF) повідомив, що цифру у 2 млрд євро було оновлено наприкінці червня.

Директор UIF Енцо Серата уточнив, що фінансові активи на суму близько 330 млн євро, пов'язані з 80 фізичними особами, були заморожені в рамках режиму санкцій.

До початку війни Італія була популярною країною серед багатих росіян, які купували нерухомість у престижних місцях, таких як озеро Комо, Сардинія, Тоскана та Лігурійське узбережжя.

Деякі з олігархів, чию власність заарештовано в Італії, намагаються через суд домогтися повернення активів. У квітні італійський суд передав до Суду ЄС рішення про заморожування активів олігарха Алішера Усманова на суму понад 80 млн євро.

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Роман Бриль
італіяросійські олігархизаморожені активи
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