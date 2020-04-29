Из-за НДС-махинаций бюджет теряет миллиарды: ЗН показало документ

На февраль этого года в Украине работали порядка шестисот транзитно-конвертационных центров из-за деятельности которых госбюджет ежемесячно недополучает порядка 4 млрд грн. Об этом идет речь в статье ZN.UA "Налог на добавленную жадность".

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По данным документа, аутентичность которого подтвердил источник в ГНС, фирмы-схемщики с января 2019 сгенерировали порядка 75 млрд грн фиктивного налогового кредита, продав его компаниям реального сектора, благодаря чему они смогли уплатить в госбюджет меньшие суммы.

Например, во Львовской области действовало 40 таких фирм, сумма убытков, нанесенных ими государству, за этот период составила 453 млн грн, в Киевской области 111 предприятий нанесли стране порядка 1 млрд грн убытков, в самом Киеве из-за 127 фирм-схемщиков госбюджет недополучил около 400 млн грн и т.д. И это только за февраль 2020-го.

Как отмечает издание, без участия топов в налоговой эти предприятия работать бы не смогли.

"Начальники областных налоговых и Офиса крупных плательщиков наверняка и в теме, и в доле, ведь они, в отличие от нас с вами, имеют неограниченный доступ к данным службы, системе электронного администрирования НДС и системе мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), которая, по идее, не должна пропускать схемщиков, но пропускает регулярно. А потом эти же руководители закрывают глаза на возмещение схемщикам фиктивного НДС из госбюджета", - пишет автор материала.

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