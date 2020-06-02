Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин обсуждает с МВФ пенсионную реформу

Кабмин обсуждает с МВФ пенсионную реформу
02.06.2020, 16:48

В МВФ отмечают, что поддерживают накопительные пенсии, но также хотят, чтобы реформу нельзя было "откатить" назад

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают направления дальнейшего реформирования пенсионной системы. Об этом шла речь во время встречи министра социальной политики Марины Лазебной с миссией МВФ в Украине 1 июня, сообщает пресс-служба правительства.

В частности, обсуждались потребности в легализации занятости и детенизации зарплат для роста финансовой стабильности солидарной пенсионной системы, а также решения Кабмина о ежемесячных доплатах пенсионерам старше 80 лет, продление таких выплат в 2021 году и введение аналогичных выплат для пенсионеров от 75 до 80 лет.

И Лазебная, и эксперты МВФ отметили необходимость с 2021 года закрепить 1 марта как дату ежемесячной автоматической индексации пенсий.

Также участники встречи обсудили инициативы по введению накопительной системы пенсионного страхования и ее проблемные вопросы, дискутируемые в Верховной Раде.

Пенсионный эксперт миссии МВФ Шаба Фехер подчеркнул, что утверждение, будто МВФ выступает против введения накопительной пенсионной системы в Украине, является ложным и не соответствует действительности. Он заверил, что МВФ поддерживает эту систему, однако хочет убедиться, что реформа будет внедрена без отката назад спустя какое-то время.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Читайте также: Пенсия, как в Европе, но в Украине: как, когда и за чей счет?

Марина Кучук
Напишите нам
Марина Лазебная МВФ пенсионная реформа накопительные пенсии
Комментарии
Последние новости
 