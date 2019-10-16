Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин утвердил правила для арбитражных управляющих

Кабмин утвердил правила для арбитражных управляющих
16.10.2019, 17:48

Кабмин внедряет механизм страхования профессиональной ответственности арбитражных управляющих

Кабинет министров Украины принял постановление, регулирующее условия и порядок страхования профессиональной ответственности арбитражного управляющего. Об этом сообщает пресс-служба  Министерства юстиции.

Первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец отметил, что новый Кодекс по процедурам банкротства, который вскоре будет введен в действие, запрещает работать арбитражному управляющему без заключения договора страхования.

По словам Горовца, страхование профессиональной деятельности - прогрессивный инструмент, позволяющий обеспечить качественные услуги и минимизировать потери заинтересованных лиц в случаях, когда такая деятельность не соответствует установленным стандартам.

"В связи с этим постановлением предусматривается, что общие условия и порядок осуществления страхования профессиональной ответственности арбитражного управляющего будут определяться правилами страхования, которые утверждаются страховщиком. В то же время конкретные условия страхования будут определяться в соответствующих договорах страхования", - пояснил Горовец.

Подробнее читайте: Украинцы смогут объявлять себя банкротами. Что это значит?

Напишите нам
минюст банкрот кодекс о банкротстве арбитражный управляющий
Комментарии
Последние новости
 