Кабмин утвердил правила для арбитражных управляющих

Кабинет министров Украины принял постановление, регулирующее условия и порядок страхования профессиональной ответственности арбитражного управляющего. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Первый заместитель министра юстиции Евгений Горовец отметил, что новый Кодекс по процедурам банкротства, который вскоре будет введен в действие, запрещает работать арбитражному управляющему без заключения договора страхования.

По словам Горовца, страхование профессиональной деятельности - прогрессивный инструмент, позволяющий обеспечить качественные услуги и минимизировать потери заинтересованных лиц в случаях, когда такая деятельность не соответствует установленным стандартам.

"В связи с этим постановлением предусматривается, что общие условия и порядок осуществления страхования профессиональной ответственности арбитражного управляющего будут определяться правилами страхования, которые утверждаются страховщиком. В то же время конкретные условия страхования будут определяться в соответствующих договорах страхования", - пояснил Горовец.

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