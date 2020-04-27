Кабмин выделил 6 млрд грн на пособия по безработице

Кабинет министров на внеочередном заседании принял постановление, согласно которому выделил Фонду соцстрахования 6 млрд грн на пособия по безработице и утвердил порядок их использования. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

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В частности, выделенные деньги направят на выплату:

пособия по безработице - 1,277 млрд грн:

- повышение минимального пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн;

- помощь уволенным по собственному желанию с первого дня, а не как было раньше 91 дня;

- всем безработным с первого дня регистрации, а не с седьмого как было раньше;

пособия по частичной безработице - 4,723 млрд грн:

- выплаты малому и среднему бизнесу для покрытия расходов на зарплату работникам, которым сократили рабочее время во время карантина.

По словам министра экономики Игоря Петрашко эти деньги позволят решить две ключевые цели. "Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места ", - отметил Петрашко.

Документ пока не опубликован на сайте Кабмина.

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