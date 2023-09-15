UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Картина печальна". Центробанк России в третий раз за два месяца поднял учетную ставку

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 18:00
Фото: depositphotos.com

Центральный банк России предпринял очередную попытку остановить падение экономики. 15 сентября российский регулятор решил поднять учетную ставку на 100 базисных пунктов – до 13% годовых. Это третье повышение с 21 июля.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление остается высоким, и объяснил дополнительное усиление денежно-кредитных условий необходимостью сдержать инфляцию.

"Стабилизация инфляции около 4% предполагает длительный период поддержки жестких денежно-кредитных условий в экономике", – говорится в заявлении.

При этом регулятор добавил, что будет "оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Кроме того, Центробанк РФ обновил прогноз годовой инфляции до 6-7%.

Годовая инфляция на 11 сентября составила 5,5% против 5,2% в августе и 4,3% в июле. Но месячный темп с устранением сезонности – это 9% в пересчете на год в среднем за последние три месяца (и 8,4% для базовой инфляции), подсчитали российские аналитики.

"Картина печальна – рост цен идет широким фронтом", – прокомментировал данные о недельной инфляции Telegram-канал MMI (его создал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ сказала, что рассматривалось три варианта: сохранить ставку, повысить на 100 б.п. и еще выше. После "уточнения прогноза" выяснилось, что "нужна высшая траектория ключевой ставки".

Предыдущее повышение ключевой процентной ставки в России произошло 15 августа на фоне обрушения рубля. Тогда ЦБ провел экстренное заседание и поднял учетную ставку с 8,5 до 12%.

Повышение ставки на 350 базисных пунктов стало самым значительным с начала полномасштабной агрессии России против Украины. В июле ЦБ РФ повышал ставку на 100 базисных пунктов.

Вера Касиян
инфляцияРоссияучетная ставкацентробанк рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 