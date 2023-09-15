"Картина печальна". Центробанк России в третий раз за два месяца поднял учетную ставку

Центральный банк России предпринял очередную попытку остановить падение экономики. 15 сентября российский регулятор решил поднять учетную ставку на 100 базисных пунктов – до 13% годовых. Это третье повышение с 21 июля.

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В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление остается высоким, и объяснил дополнительное усиление денежно-кредитных условий необходимостью сдержать инфляцию.

"Стабилизация инфляции около 4% предполагает длительный период поддержки жестких денежно-кредитных условий в экономике", – говорится в заявлении.

При этом регулятор добавил, что будет "оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Кроме того, Центробанк РФ обновил прогноз годовой инфляции до 6-7%.

Годовая инфляция на 11 сентября составила 5,5% против 5,2% в августе и 4,3% в июле. Но месячный темп с устранением сезонности – это 9% в пересчете на год в среднем за последние три месяца (и 8,4% для базовой инфляции), подсчитали российские аналитики.

"Картина печальна – рост цен идет широким фронтом", – прокомментировал данные о недельной инфляции Telegram-канал MMI (его создал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ сказала, что рассматривалось три варианта: сохранить ставку, повысить на 100 б.п. и еще выше. После "уточнения прогноза" выяснилось, что "нужна высшая траектория ключевой ставки".

Предыдущее повышение ключевой процентной ставки в России произошло 15 августа на фоне обрушения рубля. Тогда ЦБ провел экстренное заседание и поднял учетную ставку с 8,5 до 12%.

Повышение ставки на 350 базисных пунктов стало самым значительным с начала полномасштабной агрессии России против Украины. В июле ЦБ РФ повышал ставку на 100 базисных пунктов.