Количество украинцев с официальным доходом более 1 млн грн за год выросло на 59%
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Государственная налоговая служба Украины зафиксировала значительное увеличение количества официальных миллионеров – их более 17 000, что на 6600 больше, чем в прошлом, говорится в сообщении ГНС.

Эти состоятельные украинцы задекларировали за 2024 год совокупный доход в размере 253,6 млрд гривень и уплатят в бюджет 8,7 млрд гривень налогов.

Один из киевлян установил национальный рекорд, задекларировав налоговые обязательства в размере 4,6 млрд гривень.

Всего за декларационную кампанию было подано 170 000 деклараций, общий доход составил 326 млрд грн.

Самые большие суммы задекларировали в Киеве – 156 млрд грн, Днепропетровской области – почти 30 млрд грн и во Львовской области – 18,2 млрд грн.

Сравнение декларационных кампаний в Украине: 2024 и 2025 годы

Показатель2024 год2025 годСмена
Задекларированные доходы218,5 млрд грн326 млрд грн+107,5 млрд грн (+49%)
Количество декларацийБолее 172 000Более 170 000Приблизительно одинаково
НДФЛ к уплате4,8 млрд грн8,1 млрд грн+3,3 млрд грн (+69%)
Военный сбор0,9 млрд грн1,5 млрд грн+0,6 млрд грн (+67%)
Количество миллионеров10 700 человекБолее 17 000 человек+6600 человек (+61%)
Доходы миллионеровНе указано253,6 млрд грн-
Налоговая скидка (количество)Почти 53 000Более 53 000Приблизительно одинаково
Сумма возврата из бюджета293,8 млн грн330 млн грн+36,2 млн грн (+12%)
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