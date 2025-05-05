Количество украинцев с официальным доходом более 1 млн грн за год выросло на 59%

Налоговая служба подвела итоги декларационной кампании за 2024 год. Количество деклараций не изменилось, а доходы значительно выросли

Фото: depositphotos.com

Государственная налоговая служба Украины зафиксировала значительное увеличение количества официальных миллионеров – их более 17 000, что на 6600 больше, чем в прошлом, говорится в сообщении ГНС.

Эти состоятельные украинцы задекларировали за 2024 год совокупный доход в размере 253,6 млрд гривень и уплатят в бюджет 8,7 млрд гривень налогов.

Один из киевлян установил национальный рекорд, задекларировав налоговые обязательства в размере 4,6 млрд гривень.

Всего за декларационную кампанию было подано 170 000 деклараций, общий доход составил 326 млрд грн.

Самые большие суммы задекларировали в Киеве – 156 млрд грн, Днепропетровской области – почти 30 млрд грн и во Львовской области – 18,2 млрд грн.

Сравнение декларационных кампаний в Украине: 2024 и 2025 годы

Показатель 2024 год 2025 год Смена Задекларированные доходы 218,5 млрд грн 326 млрд грн +107,5 млрд грн (+49%) Количество деклараций Более 172 000 Более 170 000 Приблизительно одинаково НДФЛ к уплате 4,8 млрд грн 8,1 млрд грн +3,3 млрд грн (+69%) Военный сбор 0,9 млрд грн 1,5 млрд грн +0,6 млрд грн (+67%) Количество миллионеров 10 700 человек Более 17 000 человек +6600 человек (+61%) Доходы миллионеров Не указано 253,6 млрд грн - Налоговая скидка (количество) Почти 53 000 Более 53 000 Приблизительно одинаково Сумма возврата из бюджета 293,8 млн грн 330 млн грн +36,2 млн грн (+12%)