Количество украинцев с официальным доходом более 1 млн грн за год выросло на 59%
Государственная налоговая служба Украины зафиксировала значительное увеличение количества официальных миллионеров – их более 17 000, что на 6600 больше, чем в прошлом, говорится в сообщении ГНС.
Эти состоятельные украинцы задекларировали за 2024 год совокупный доход в размере 253,6 млрд гривень и уплатят в бюджет 8,7 млрд гривень налогов.
Один из киевлян установил национальный рекорд, задекларировав налоговые обязательства в размере 4,6 млрд гривень.
Всего за декларационную кампанию было подано 170 000 деклараций, общий доход составил 326 млрд грн.
Самые большие суммы задекларировали в Киеве – 156 млрд грн, Днепропетровской области – почти 30 млрд грн и во Львовской области – 18,2 млрд грн.
Сравнение декларационных кампаний в Украине: 2024 и 2025 годы
|Показатель
|2024 год
|2025 год
|Смена
|Задекларированные доходы
|218,5 млрд грн
|326 млрд грн
|+107,5 млрд грн (+49%)
|Количество деклараций
|Более 172 000
|Более 170 000
|Приблизительно одинаково
|НДФЛ к уплате
|4,8 млрд грн
|8,1 млрд грн
|+3,3 млрд грн (+69%)
|Военный сбор
|0,9 млрд грн
|1,5 млрд грн
|+0,6 млрд грн (+67%)
|Количество миллионеров
|10 700 человек
|Более 17 000 человек
|+6600 человек (+61%)
|Доходы миллионеров
|Не указано
|253,6 млрд грн
|-
|Налоговая скидка (количество)
|Почти 53 000
|Более 53 000
|Приблизительно одинаково
|Сумма возврата из бюджета
|293,8 млн грн
|330 млн грн
|+36,2 млн грн (+12%)