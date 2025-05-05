Кількість українців з задекларованим доходом понад 1 млн грн за рік зросла на 60%
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Державна податкова служба України зафіксувала значне збільшення кількості офіційних мільйонерів – їх понад 17 000, що на 6600 більше, ніж торік, йдеться в повідомленні ДПС.

Ці заможні українці задекларували за 2024 рік сукупний дохід у розмірі 253,6 млрд гривень та сплатять до бюджету 8,7 млрд гривень податків.

Один із киян встановив національний рекорд, задекларувавши податкові зобов'язання у розмірі 4,6 млрд гривень.

Загалом протягом деклараційної кампанії було подано 170 000 декларацій, загальний дохід становив 326 млрд грн.

Найбільші суми задекларували в Києві – 156 млрд грн, Дніпропетровській області – майже 30 млрд грн та у Львівській області – 18,2 млрд грн.

Порівняння деклараційних кампаній в Україні: 2024 і 2025 роки

Показник

2024 рік2025 рікЗміна
Задекларовані доходи218,5 млрд грн326 млрд грн+107,5 млрд грн (+49%)
Кількість деклараційПонад 172 000Понад 170 000Приблизно однаково
ПДФО до сплати4,8 млрд грн8,1 млрд грн+3,3 млрд грн (+69%)
Військовий збір0,9 млрд грн1,5 млрд грн+0,6 млрд грн (+67%)
Кількість мільйонерів10 700 осібПонад 17 000 осіб+6600 осіб (+61%)
Доходи мільйонерівНе вказано253,6 млрд грн-
Податкова знижка (кількість)Майже 53 000Понад 53 000Приблизно однаково
Сума повернення з бюджету293,8 млн грн330 млн грн+36,2 млн грн (+12%)
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