Кількість українців з задекларованим доходом понад 1 млн грн за рік зросла на 60%
Державна податкова служба України зафіксувала значне збільшення кількості офіційних мільйонерів – їх понад 17 000, що на 6600 більше, ніж торік, йдеться в повідомленні ДПС.
Ці заможні українці задекларували за 2024 рік сукупний дохід у розмірі 253,6 млрд гривень та сплатять до бюджету 8,7 млрд гривень податків.
Один із киян встановив національний рекорд, задекларувавши податкові зобов'язання у розмірі 4,6 млрд гривень.
Загалом протягом деклараційної кампанії було подано 170 000 декларацій, загальний дохід становив 326 млрд грн.
Найбільші суми задекларували в Києві – 156 млрд грн, Дніпропетровській області – майже 30 млрд грн та у Львівській області – 18,2 млрд грн.
Порівняння деклараційних кампаній в Україні: 2024 і 2025 роки
Показник
|2024 рік
|2025 рік
|Зміна
|Задекларовані доходи
|218,5 млрд грн
|326 млрд грн
|+107,5 млрд грн (+49%)
|Кількість декларацій
|Понад 172 000
|Понад 170 000
|Приблизно однаково
|ПДФО до сплати
|4,8 млрд грн
|8,1 млрд грн
|+3,3 млрд грн (+69%)
|Військовий збір
|0,9 млрд грн
|1,5 млрд грн
|+0,6 млрд грн (+67%)
|Кількість мільйонерів
|10 700 осіб
|Понад 17 000 осіб
|+6600 осіб (+61%)
|Доходи мільйонерів
|Не вказано
|253,6 млрд грн
|-
|Податкова знижка (кількість)
|Майже 53 000
|Понад 53 000
|Приблизно однаково
|Сума повернення з бюджету
|293,8 млн грн
|330 млн грн
|+36,2 млн грн (+12%)