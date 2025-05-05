Кількість українців з задекларованим доходом понад 1 млн грн за рік зросла на 60%

Податкова служба підбила підсумки деклараційної кампанії за 2024 рік. Кількість декларацій не змінилася, а доходи значно зросли

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Державна податкова служба України зафіксувала значне збільшення кількості офіційних мільйонерів – їх понад 17 000, що на 6600 більше, ніж торік, йдеться в повідомленні ДПС.

Ці заможні українці задекларували за 2024 рік сукупний дохід у розмірі 253,6 млрд гривень та сплатять до бюджету 8,7 млрд гривень податків.

Один із киян встановив національний рекорд, задекларувавши податкові зобов'язання у розмірі 4,6 млрд гривень.

Загалом протягом деклараційної кампанії було подано 170 000 декларацій, загальний дохід становив 326 млрд грн.

Найбільші суми задекларували в Києві – 156 млрд грн, Дніпропетровській області – майже 30 млрд грн та у Львівській області – 18,2 млрд грн.

Порівняння деклараційних кампаній в Україні: 2024 і 2025 роки

Показник 2024 рік 2025 рік Зміна Задекларовані доходи 218,5 млрд грн 326 млрд грн +107,5 млрд грн (+49%) Кількість декларацій Понад 172 000 Понад 170 000 Приблизно однаково ПДФО до сплати 4,8 млрд грн 8,1 млрд грн +3,3 млрд грн (+69%) Військовий збір 0,9 млрд грн 1,5 млрд грн +0,6 млрд грн (+67%) Кількість мільйонерів 10 700 осіб Понад 17 000 осіб +6600 осіб (+61%) Доходи мільйонерів Не вказано 253,6 млрд грн - Податкова знижка (кількість) Майже 53 000 Понад 53 000 Приблизно однаково Сума повернення з бюджету 293,8 млн грн 330 млн грн +36,2 млн грн (+12%)