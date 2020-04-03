Коломойский и пожар в доме Гонтаревой: появились подробности решения суда

30 марта Шевченковский райсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой и одному из украинских СМИ.

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Согласно решению суда, текст которого был опубликован 2 апреля, Гонтарева должна опровергнуть в прессе свои заявления о том, что она подозревает Коломойского в организации поджога ее дома и что он угрожал ей.

В сентябре 2019 года Гонтарева дала интервью изданию LB.ua сразу же после пожара в ее доме в Киевской области. На вопрос журналиста “Я правильно понимаю, что Коломойский – главный, кого вы подозреваете в произошедшем с вами?” Гонтарева ответила “Да”, а на вопрос “Говоря, что вам угрожали, вы имеете ввиду Коломойского”, сказала “Разумеется”.

Суд обязал экс-главу НБУ в течение пяти дней опубликовать на этом же сайте сообщение следующего содержания:

“Опровержение. Сообщаю, что информация, распространенная 18 сентября 2019 года в моем интервью на сайте Lb.ua является недостоверной и подлежащей опровержению в части утверждения, что Игорь Коломойский – главный, кого я подозреваю и считаю заказчиком поджога моего дома, произошедшего ночью 17 сентября 2019, и в части утверждений о том, что он мне угрожал”.

Суд посчитал, что утверждения Гонтаревой, “формируют негативное общественное мнение, разрушают имидж и репутацию истца, а поэтому нарушают его право на уважение чести, достоинства и деловой репутации”.

“Информация составляет отрицательное впечатление у общества об истце как о человеке, который своими действиями нарушает права других людей, – указано в решении. – Ее содержание может поставить под сомнение соблюдение истцом законодательства Украины и его моральных качеств”.

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Согласно тексту решения, информация, озвученная экс-главой НБУ не соответствует действительности, поскольку не была подтверждена предоставленными суду доказательствами. Также суд пришел к выводу, что заявление Гонтаревой не было оценочным суждением с ее стороны. При этом в тексте решение нет информации о проведении лингвистической экспертизы слов экс-главы Нацбанка.

“Информация содержит фактические данные и изложена в категорической утвердительной форме. Значит, она может быть проверена на предмет ее соответствия действительности и как следствие может быть признана недостоверной”, – отмечает суд.

Судья предоставил Гонтаревой, а также Институту Горшенина (выступает соответчиком, как собственник LB.ua) право на апелляцию: пока они не обязаны немедленно выполнять решение первой инстанции.

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