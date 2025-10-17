Комитет Рады одобрил рекомендации к бюджету-2026: ключевые изменения
Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал к первому чтению государственный бюджет на 2026 год. Об этом сообщила председатель комитета Роксолана Пидласа.

Рассматривать правки в Верховной Раде начнут 21 октября, а 22-го – примут бюджет за основу с рекомендациями депутатов. Второе чтение запланировано на 18-20 ноября.

Ключевые изменения, которые комитет предлагает правительству внести в проект госбюджета (в формате бюджетных выводов Верховной Рады):

в сфере обороны

  • рассмотреть возможность увеличить расходы на оборону, в частности, на оружие для ВСУ, на обеспечение подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки;

в сфере образования

  • разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы для того, чтобы учителя реально почувствовали повышение на 50%,
  • принять меры по повышению с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников высших учебных заведений,
  • направить 500 млн грн на обеспечение материально-технической базы релоцированных высших учебных заведений с прифронтовых территорий;

в сфере здравоохранения

  • рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства на закупку лекарств для больных ахондроплазией и аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями (дополнительно к 15,1 млрд грн, что уже заложено в проекте бюджета),
  • определить Министерство здравоохранения ответственным за все публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, передав ему средства на выполнение таких проектов от Госуправления делами и Национальной академии медицинских наук, а также увеличить средства на такие проекты на 500 млн грн;

для местных бюджетов

  • при расчете показателей горизонтального выравнивания на 2026 год, использовать численность наличного населения громады по данным Госслужбы статистики, а количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – по данным Минсоцполитики,
  • проработать вопрос погашения разницы в тарифах,
  • рассмотреть возможность зачисления 4% налога на доходы физических лиц (кроме военного НДФЛ) в бюджеты громад;

в социальной сфере

  • правительству подать законопроект о специальных пенсиях (установить единые подходы к выходу на пенсию и осуществлению таким лицам индексации пенсий на общих условиях),
  • увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ;

для поддержки бизнеса

  • не менее 2 млрд грн дополнительно направить на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель,
  • предусмотреть 1 млрд грн по новому направлению поддержки – на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса в результате войны,
  • рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства для предоставления грантов предпринимателям для строительства овоще- и картофелехранилищ, для грантов ветеранам на открытие собственного дела, для частичной компенсации сельскохозяйственной техники, а также дополнительные средства на поддержку сельхозпроизводителей.

Накануне рабочая группа комитета по вопросам бюджета проработала 3339 поправок в государственный бюджет на 2026 год. Депутаты подали поправки на дополнительную сумму 7,1 трлн грн.

  • Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2026 год. 19 сентября правительство представило законопроект №14000 в Верховной Раде.
  • Доходы общего фонда бюджета предварительно запланированы на уровне 2,83 трлн грн (+18,8% против действующего бюджета), расходы – более 4,8 трлн грн.
