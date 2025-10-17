Комитет Рады одобрил рекомендации к бюджету-2026: ключевые изменения

Фото: Depositphotos

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал к первому чтению государственный бюджет на 2026 год. Об этом сообщила председатель комитета Роксолана Пидласа.

Рассматривать правки в Верховной Раде начнут 21 октября, а 22-го – примут бюджет за основу с рекомендациями депутатов. Второе чтение запланировано на 18-20 ноября.

Ключевые изменения, которые комитет предлагает правительству внести в проект госбюджета (в формате бюджетных выводов Верховной Рады):

→ в сфере обороны

рассмотреть возможность увеличить расходы на оборону, в частности, на оружие для ВСУ, на обеспечение подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки;

→ в сфере образования

разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы для того, чтобы учителя реально почувствовали повышение на 50%,

принять меры по повышению с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников высших учебных заведений,

направить 500 млн грн на обеспечение материально-технической базы релоцированных высших учебных заведений с прифронтовых территорий;

→ в сфере здравоохранения

рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства на закупку лекарств для больных ахондроплазией и аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями (дополнительно к 15,1 млрд грн, что уже заложено в проекте бюджета),

определить Министерство здравоохранения ответственным за все публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, передав ему средства на выполнение таких проектов от Госуправления делами и Национальной академии медицинских наук, а также увеличить средства на такие проекты на 500 млн грн;

→ для местных бюджетов

при расчете показателей горизонтального выравнивания на 2026 год, использовать численность наличного населения громады по данным Госслужбы статистики, а количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – по данным Минсоцполитики,

проработать вопрос погашения разницы в тарифах,

рассмотреть возможность зачисления 4% налога на доходы физических лиц (кроме военного НДФЛ) в бюджеты громад;

→ в социальной сфере

правительству подать законопроект о специальных пенсиях (установить единые подходы к выходу на пенсию и осуществлению таким лицам индексации пенсий на общих условиях),

увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ;

→ для поддержки бизнеса

не менее 2 млрд грн дополнительно направить на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель,

предусмотреть 1 млрд грн по новому направлению поддержки – на частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса в результате войны,

рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства для предоставления грантов предпринимателям для строительства овоще- и картофелехранилищ, для грантов ветеранам на открытие собственного дела, для частичной компенсации сельскохозяйственной техники, а также дополнительные средства на поддержку сельхозпроизводителей.

Накануне рабочая группа комитета по вопросам бюджета проработала 3339 поправок в государственный бюджет на 2026 год. Депутаты подали поправки на дополнительную сумму 7,1 трлн грн.