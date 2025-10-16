Стоимость правок в бюджет-2026 превышает 7,1 трлн грн – Пидласа
Рабочая группа парламентского комитета по вопросам бюджета проработала 3339 поправок в государственный бюджет на 2026 год, сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.
"В целом ориентировочная стоимость предложений народных депутатов превышает 7,1 трлн грн. Для понимания масштаба: это дополнительно полтора бюджета 2026 года", – написала Пидласа в Facebook.
По ее словам, обычно депутаты не указывают, из каких источников финансировать их идеи. А те, что указывают, "больше всего любят резервный фонд и обслуживание государственного долга".
Если Верховная Рада решит принять все эти предложения, то резервный фонд уйдет в минус на 47 млрд грн, а "военный резерв" (новая программа для покрытия непредвиденных военных расходов) – на 224,2 млрд грн, отметила нардеп.
"Обязанность бюджетного комитета по закону (и здравому смыслу) – удержать баланс бюджета и не увеличивать дефицит. Поэтому полностью учтены будут только предложения с реалистичными источниками покрытия расходов. Ряд дельных идей комитет поручит правительству проработать ко второму чтению законопроекта", – заявила Пидласа.
Уже в пятницу, 17 октября, проект бюджета рассмотрит парламентский комитет.
В зале Верховной Рады будут рассматривать документ на следующей неделе – 21-22 октября. Второе чтение запланировано на 18-20 ноября.
- Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2026 год. 19 сентября правительство представило законопроект №14000 в Верховной Раде. Десять аналитических центров обратились к парламенту с критикой проекта госбюджета-2026указав на несоответствие задекларированным приоритетам и неэффективное распределение средств.
- Доходы общего фонда бюджета предварительно запланированы на уровне 2,83 трлн грн (+18,8% против действующего бюджета), расходы – более 4,8 трлн грн.
- Правительство прогнозирует, что государственный долг Украины может достичь 106% ВВП в конце 2026 года.
