Стоимость правок в бюджет-2026 превышает 7,1 трлн грн – Пидласа

Рабочая группа парламентского комитета проработала рекордное количество правок в госбюджет на 2026 год

Фото: Роксолана Пидласа / Facebook

Рабочая группа парламентского комитета по вопросам бюджета проработала 3339 поправок в государственный бюджет на 2026 год, сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

"В целом ориентировочная стоимость предложений народных депутатов превышает 7,1 трлн грн. Для понимания масштаба: это дополнительно полтора бюджета 2026 года", – написала Пидласа в Facebook.

По ее словам, обычно депутаты не указывают, из каких источников финансировать их идеи. А те, что указывают, "больше всего любят резервный фонд и обслуживание государственного долга".

Если Верховная Рада решит принять все эти предложения, то резервный фонд уйдет в минус на 47 млрд грн, а "военный резерв" (новая программа для покрытия непредвиденных военных расходов) – на 224,2 млрд грн, отметила нардеп.

"Обязанность бюджетного комитета по закону (и здравому смыслу) – удержать баланс бюджета и не увеличивать дефицит. Поэтому полностью учтены будут только предложения с реалистичными источниками покрытия расходов. Ряд дельных идей комитет поручит правительству проработать ко второму чтению законопроекта", – заявила Пидласа.

Уже в пятницу, 17 октября, проект бюджета рассмотрит парламентский комитет.

В зале Верховной Рады будут рассматривать документ на следующей неделе – 21-22 октября. Второе чтение запланировано на 18-20 ноября.