Вартість правок у бюджет-2026 перевищує 7,1 трлн грн – Підласа
Робоча група парламентського комітету з питань бюджету опрацювала 3339 поправок до державного бюджету на 2026 рік, повідомила голова комітету Роксолана Підласа.
"Загалом орієнтовна вартість пропозицій народних депутатів перевищує 7,1 трлн грн. Для розуміння масштабу: це додатково півтора бюджети 2026 року", – написала Підласа у Facebook.
За її словами, зазвичай депутати не вказують, з яких джерел фінансувати їхні ідеї. А ті, що вказують, "найбільше люблять резервний фонд і обслуговування державного боргу".
Якщо Верховна Рада вирішить ухвалити всі ці пропозиції, то резервний фонд піде в мінус на 47 млрд грн, а "військовий резерв" (нова програма для покриття непередбачуваних військових видатків) – на 224,2 млрд грн, зазначила нардепка.
"Обов’язок бюджетного комітету по закону (і здоровому глузду) – втримати баланс бюджету і не збільшувати дефіцит. Тому повністю враховані будуть лише пропозиції з реалістичними джерелами покриття видатків. Низку слушних ідей комітет доручить уряду опрацювати до другого читання законопроєкту", – заявила Підласа.
Уже в п’ятницю, 17 жовтня, проєкт бюджету розгляне парламентський комітет.
У залі Верховної Ради розглядатимуть документ наступного тижня – 21-22 жовтня. Друге читання заплановане на 18-20 листопада.
- Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік. 19 вересня уряд представив законопроєкт №14000 у Верховній Раді. Десять аналітичних центрів звернулися до парламенту з критикою проєкту держбюджету-2026, вказавши на невідповідність задекларованим пріоритетам та неефективний розподіл коштів.
- Доходи загального фонду бюджету попередньо заплановано на рівні 2,83 трлн грн (+18,8% проти чинного бюджету), видатки – понад 4,8 трлн грн.
- Уряд прогнозує, що державний борг України може досягти 106% ВВП наприкінці 2026 року.
