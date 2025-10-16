Вартість правок у бюджет-2026 перевищує 7,1 трлн грн – Підласа

Робоча група парламентського комітету опрацювала рекордну кількість правок до держбюджету на 2026 рік

Фото: Roksolana Pidlasa / Facebook

Робоча група парламентського комітету з питань бюджету опрацювала 3339 поправок до державного бюджету на 2026 рік, повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

"Загалом орієнтовна вартість пропозицій народних депутатів перевищує 7,1 трлн грн. Для розуміння масштабу: це додатково півтора бюджети 2026 року", – написала Підласа у Facebook.

За її словами, зазвичай депутати не вказують, з яких джерел фінансувати їхні ідеї. А ті, що вказують, "найбільше люблять резервний фонд і обслуговування державного боргу".

Якщо Верховна Рада вирішить ухвалити всі ці пропозиції, то резервний фонд піде в мінус на 47 млрд грн, а "військовий резерв" (нова програма для покриття непередбачуваних військових видатків) – на 224,2 млрд грн, зазначила нардепка.

"Обов’язок бюджетного комітету по закону (і здоровому глузду) – втримати баланс бюджету і не збільшувати дефіцит. Тому повністю враховані будуть лише пропозиції з реалістичними джерелами покриття видатків. Низку слушних ідей комітет доручить уряду опрацювати до другого читання законопроєкту", – заявила Підласа.

Уже в п’ятницю, 17 жовтня, проєкт бюджету розгляне парламентський комітет.

У залі Верховної Ради розглядатимуть документ наступного тижня – 21-22 жовтня. Друге читання заплановане на 18-20 листопада.