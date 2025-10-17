Комітет Ради схвалив рекомендації до бюджету-2026: ключові зміни
Віра Касіян
редакторка стрічки новин LIGA.net
Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував до першого читання державний бюджет на 2026 рік. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.
Розглядати правки у Верховній Раді почнуть 21 жовтня, а 22-го – приймуть бюджет за основу з рекомендаціями депутатів. Друге читання заплановане на 18-20 листопада.
Ключові зміни, які комітет пропонує уряду внести в проєкт держбюджету (у форматі бюджетних висновків Верховної Ради):
→ у сфері оборони
- розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу "Альфа" Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки;
→ у сфері освіти
- розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%,
- вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,
- спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій;
→ у сфері охорони здоров’я
- розглянути можливість передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проекті бюджету),
- визначити Міністерство охорони здоров'я відповідальним за всі публічні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проектів від Держуправління справами та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проекти на 500 млн грн;
→ для місцевих бюджетів
- при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держслужби статистики, а кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – за даними Мінсоцполітики,
- опрацювати питання погашення різниці в тарифах,
- розглянути можливість зарахування 4% подаку на доходи фізичних осіб (крім військового ПДФО) до бюджетів громад;
→ у соціальній сфері
- уряду подати законопроєкт про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах),
- збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО;
→ для підтримки бізнесу
- щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель,
- передбачити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки – на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни,
- розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації сільськогосподарської техніки, а також додаткові кошти на підтримку сільгоспвиробників.
Напередодні робоча група комітету з питань бюджету опрацювала 3339 поправок до державного бюджету на 2026 рік. Депутати подали поправки на додаткову суму 7,1 трлн грн.
- Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік. 19 вересня уряд представив законопроєкт №14000 у Верховній Раді.
- Доходи загального фонду бюджету попередньо заплановано на рівні 2,83 трлн грн (+18,8% проти чинного бюджету), видатки – понад 4,8 трлн грн.
