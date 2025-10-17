Комітет Ради схвалив рекомендації до бюджету-2026: ключові зміни

Фото: Depositphotos

Парламентський комітет з питань бюджету рекомендував до першого читання державний бюджет на 2026 рік. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Розглядати правки у Верховній Раді почнуть 21 жовтня, а 22-го – приймуть бюджет за основу з рекомендаціями депутатів. Друге читання заплановане на 18-20 листопада.

Ключові зміни, які комітет пропонує уряду внести в проєкт держбюджету (у форматі бюджетних висновків Верховної Ради):

→ у сфері оборони

розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу "Альфа" Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки;

→ у сфері освіти

розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%,

вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,

спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій;

→ у сфері охорони здоров’я

розглянути можливість передбачити додаткові кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проекті бюджету),

визначити Міністерство охорони здоров'я відповідальним за всі публічні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проектів від Держуправління справами та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проекти на 500 млн грн;

→ для місцевих бюджетів

при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держслужби статистики, а кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – за даними Мінсоцполітики,

опрацювати питання погашення різниці в тарифах,

розглянути можливість зарахування 4% подаку на доходи фізичних осіб (крім військового ПДФО) до бюджетів громад;

→ у соціальній сфері

уряду подати законопроєкт про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах),

збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО;

→ для підтримки бізнесу

щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель,

передбачити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки – на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни,

розглянути можливість передбачити додаткові кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації сільськогосподарської техніки, а також додаткові кошти на підтримку сільгоспвиробників.

Напередодні робоча група комітету з питань бюджету опрацювала 3339 поправок до державного бюджету на 2026 рік. Депутати подали поправки на додаткову суму 7,1 трлн грн.