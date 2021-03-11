Конгресс одобрил "план спасения США" на $1,9 трлн. Теперь его должен подписать Байден
10 марта Палата представителей Конгресса США поддержала план помощи экономике в условиях пандемии почти на два триллиона долларов, который предложил президент страны Джо Байден. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.
"Важные новости: Конгресс только что принял американский план спасения президента Байдена – исторический законодательный пакет, который перевернет страницу этой пандемии, и принесет прямую помощь американцам и даст толчок нашей экономике", – говорится в сообщении.
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Теперь документ должен подписать Байден. Ожидается, что это произойдет до конца текущей недели.
Законопроект станет первым крупным законодательным актом с момента вступления Байдена в должность президента США.
- 15 января избранный президент США представил представил свой пакет экономических стимулов. Он заявил, что большие расходы сейчас уменьшат долгосрочный экономический ущерб от пандемии.
- Глобальный стратег JPMorgan Дэвид Келли заявил, что "план спасения США" от Байдена может оказать "значительное влияние" на экономику в 2021 году и отразится на росте реального ВВП.
- 27 февраля Палата представителей США одобрила план помощи.
- Сенат США 6 марта одобрил законопроект.
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