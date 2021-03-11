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Конгресс одобрил "план спасения США" на $1,9 трлн. Теперь его должен подписать Байден

11.03.2021, 08:19
Конгресс одобрил
Фото: Michael Reynolds/EPA

10 марта Палата представителей Конгресса США поддержала план помощи экономике в условиях пандемии почти на два триллиона долларов, который предложил президент страны Джо Байден. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

"Важные новости: Конгресс только что принял американский план спасения президента Байдена – исторический законодательный пакет, который перевернет страницу этой пандемии, и принесет прямую помощь американцам и даст толчок нашей экономике", – говорится в сообщении.

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Теперь документ должен подписать Байден. Ожидается, что это произойдет до конца текущей недели.

Законопроект станет первым крупным законодательным актом с момента вступления Байдена в должность президента США.

В рамках "Плана спасения США" от Джо Байдена планируют потратить $400 млрд на борьбу с COVID-19, а $1 трлн – на прямые выплаты американцам. Еще $440 млрд потратят на помощь сообществам и предприятиям, пострадавшим от пандемии. План предусматривает выплаты большинству граждан в $1400 в придачу к уже выплачиваемым чекам в $600. План предусматривает выделение $160 млрд на вакцинацию и тестирование на COVID-19.
Наталия Софиенко
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конгресс сша экономика США план помощи
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