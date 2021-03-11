Конгресс одобрил "план спасения США" на $1,9 трлн. Теперь его должен подписать Байден

10 марта Палата представителей Конгресса США поддержала план помощи экономике в условиях пандемии почти на два триллиона долларов, который предложил президент страны Джо Байден. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

"Важные новости: Конгресс только что принял американский план спасения президента Байдена – исторический законодательный пакет, который перевернет страницу этой пандемии, и принесет прямую помощь американцам и даст толчок нашей экономике", – говорится в сообщении.

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Теперь документ должен подписать Байден. Ожидается, что это произойдет до конца текущей недели.

Законопроект станет первым крупным законодательным актом с момента вступления Байдена в должность президента США.

В рамках "Плана спасения США" от Джо Байдена планируют потратить $400 млрд на борьбу с COVID-19, а $1 трлн – на прямые выплаты американцам. Еще $440 млрд потратят на помощь сообществам и предприятиям, пострадавшим от пандемии. План предусматривает выплаты большинству граждан в $1400 в придачу к уже выплачиваемым чекам в $600. План предусматривает выделение $160 млрд на вакцинацию и тестирование на COVID-19.

15 января избранный президент США представил представил свой пакет экономических стимулов. Он заявил, что большие расходы сейчас уменьшат долгосрочный экономический ущерб от пандемии.

Глобальный стратег JPMorgan Дэвид Келли заявил, что "план спасения США" от Байдена может оказать "значительное влияние" на экономику в 2021 году и отразится на росте реального ВВП.

27 февраля Палата представителей США одобрила план помощи.

Сенат США 6 марта одобрил законопроект.

Наталия Софиенко

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