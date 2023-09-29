Контролируемая республиканцами Палата представителей США в четверг, 28 сентября, поддержала помощь Украине на 2024 год фискальный год (начинается 1 октября и длится до 30 сентября следующего года) по линии Пентагона и Государственного департамента США. Об этом пишут Axios и The Hill.

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Конгрессмены проголосовали три законопроекта об ассигнованиях:

Государственный департамент – 216 "за", 212 "против".

Демократы голосовали против этого законопроекта, а Белый дом предупреждал, что президент Джо Байден намерен наложить на него вето. Но The Hill пишет, что до этого вряд ли дойдет, потому что его просто не поддержит Сенат, контролируемый демократами.

Документ предусматривает финансирование "украинских" программ Госдепа, но без конкретной суммы. В нем говорится, что деньги нужны Украине для защиты своего суверенитета и противостояния последствиям вторжения России, борьбы с коррупцией и содействия прозрачности и демократии.

Министерство обороны – 218 "за", 210 "против".

Большинство демократов голосовали против. Перед рассмотрением законопроекта из него по требованию республиканцев изъяли традиционные $300 млн для Украины.

Пакет помощи Украине поставили на голосование отдельно от законопроекта об ассигнованиях, и он был успешно принят. "За" проголосовали 311 членов Палаты представителей, 117 были "против".

Министерство национальной безопасности – 220 "за", 208 "против".

Как и в случае с ассигнованиями для Государственного департамента, Байден готов наложить вето на этот законопроект.

Белый дом утверждает, что разработанные республиканцами законопроекты не соответствуют договоренностям, достигнутым между Байденом и спикером Палаты Кевином Маккарти в рамках сделки о повышении долгового потолка и избежании дефолта США.

"Республиканцы Палаты представителей [...] сокращают расходы до уровней значительно ниже, чем договаривались, и ставят под угрозу критически важные услуги для американского народа", – заявили в Белом доме.

Чтобы законопроект об ассигнованиях вступил в силу, его поочередно должны поддержать обе палаты Конгресса – Палата представителей и Сенат, а затем еще нужна подпись президента США.

Что дальше?

Через два дня в США заканчивается фискальный год, а Конгресс до сих пор не принял бюджет на следующий. Это грозит стране остановкой работы федерального правительства США (шатдауном) с 1 октября, и во избежание этого Сенат и Палата представителей должны принять краткосрочную бюджетную резолюцию.

Axios пишет, что в пятницу Палата представителей попытается рассмотреть бюджетную резолюцию.

Сенат США 26 сентября проголосовал за рассмотрение резолюции, которая могла бы обеспечить финансирование правительства США на 45 дней – до 17 ноября. Документ предусматривает выделение $6,152 млрд для Украины, в том числе $4,499 млрд на оборонные расходы и $1,650 млрд на экономическую поддержку (в том числе прямую бюджетную).

Палата представителей ее не поддерживает и будет рассматривать собственный законопроект.

Маккарти хочет, чтобы парламент принял 30-дневную бюджетную резолюцию с уменьшением расходов на 27%.

Все вместе это усиливает риски шатдауна.