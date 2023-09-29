Контрольована республіканцями Палата представників США у четвер, 28 вересня, підтримала допомогу Україні на 2024 фіскальний рік (починається 1 жовтня і триває до 30 вересня наступного року) від Пентагону і Державного департаменту США. Про це пишуть Axios і The Hill.

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Конгресмени проголосували три законопроєкти про асигнування:

Державний департамент – 216 "за", 212 "проти".

Демократи голосували проти цього законопроєкту, а Білий дім попереджав, що президент Джо Байден збирається накласти на нього вето. Але The Hill пише, що до цього навряд чи дійде, бо його просто не підтримає контрольований демократами Сенат.

Документ передбачає фінансування "українських" програм Держдепу, але без конкретної суми. У ньому сказано, що гроші потрібні Україні для захисту свого суверенітету та протистояння наслідкам вторгнення Росії, боротьби з корупцією та сприяння прозорості й демократії.

Міністерство оборони – 218 "за", 210 "проти".

Більшість демократів голосували проти. Перед розглядом законопроєкту з нього на вимогу республіканців вилучили традиційні $300 млн для України.

Пакет допомоги Україні поставили на голосування окремо від законопроєкту про асигнування, і він був успішно ухвалений. "За" проголосували 311 членів Палати представників, 117 були "проти".

Міністерство національної безпеки – 220 "за", 208 "проти".

Як і у разі з асигнуваннями для Державного департаменту, Байден готовий накласти вето на цей законопроєкт.

Білий дім стверджує, що розроблені республіканцями законопроєкти не відповідають домовленостям, досягнутим між Байденом і спікером Палати Кевіном Маккарті в рамках угоди про підвищення боргової стелі й уникнення дефолту США.

"Республіканці Палати представників [...] скорочують витрати до рівнів, значно нижчих, ніж було домовлено, і ставлять під загрозу критично важливі послуги для американського народу", – заявили в Білому домі.

Щоб законопроєкт про асигнування набрав чинності, його по черзі мають підтримати обидві палати Конгресу – Палата представників і Сенат, а потім ще потрібен підпис президента США.

Що далі?

Через два дні у США закінчується фіскальний рік, а Конгрес досі не ухвалив бюджет на наступний. Це загрожує країні зупинкою роботи федерального уряду США (шатдауном) з 1 жовтня, і щоб уникнути цього, Сенат і Палата представників мають ухвалити короткострокову бюджетну резолюцію.

Axios пише, що у п'ятницю Палата представників спробує розглянути бюджетну резолюцію.

Сенат США 26 вересня проголосував за розгляд резолюції, яка могла б забезпечити фінансування уряду США на 45 днів — до 17 листопада. Документ передбачає виділення $6,152 млрд для України, зокрема $4,499 млрд на оборонні видатки та $1,650 млрд на економічну підтримку (зокрема пряму бюджетну).

Палата представників її не підтримує і розглядатиме власний законопроєкт.

Маккарті хоче, щоб парламент ухвалив 30-денну бюджетну резолюцію зі зменшенням видатків на 27%.

Все разом це посилює ризики шатдауну.