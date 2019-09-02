Кредиты и ипотека. Зеленский установил сроки для снижения ставок

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Нацбанку (НБУ) до 1 октября представить решения для улучшения условий кредитования бизнеса. Об этом он заявил на встрече с руководством парламента, Кабинета министров и силовых органов 2 сентября.

"Создание условий для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки - это очень важно. Срок - до 1 октября. Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий", - сказал Зеленский.

Ранее на посту замглавы Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что уже в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых. Яков Смолий подтверждал, что это реализуемо.

Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых без учета комиссий и других дополнительных платежей. Ставки по кредитам связаны с учетной ставкой НБУ, которая на данный момент остается одной из самых высоких в мире.