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Курс рубля пробил отметку в 150 к $1. Уже потерял около 90% "довоенной" стоимости

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 18:27
Курс рубля пробил отметку в 150 к $1. Уже потерял около 90%
Фото: depositphotos.com

Российский рубль на международных торгах сегодня потерял 22% стоимости и опустился к отметке 150 рублей за $1. Динамика курса представлена на платформе investing.com.  

Евро также подорожало на 22% и на 18:00, за 1 евро дают 164 рубля.

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23 февраля, в последний день перед нападением на Украину, курс российской национальной валюты был в районе 80 руб/1$.

Таким образом, за полторы недели войны доллар в России подорожал примерно на 90%.

Курс рубля пробил отметку в 150 к $1. Уже потерял около 90% "довоенной" стоимости

Падение курса рубля является, в том числе, и результатом санкций ЕС, США и других стран против центрального банка РФ и ряда российских банков. 

Курс рубля пробил отметку в 150 к $1. Уже потерял около 90% "довоенной" стоимости

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Роман Брыль
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