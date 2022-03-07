Курс рубля пробил отметку в 150 к $1. Уже потерял около 90% "довоенной" стоимости
07.03.2022, 18:27
Фото: depositphotos.com
Российский рубль на международных торгах сегодня потерял 22% стоимости и опустился к отметке 150 рублей за $1. Динамика курса представлена на платформе investing.com.
Евро также подорожало на 22% и на 18:00, за 1 евро дают 164 рубля.
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23 февраля, в последний день перед нападением на Украину, курс российской национальной валюты был в районе 80 руб/1$.
Таким образом, за полторы недели войны доллар в России подорожал примерно на 90%.
Падение курса рубля является, в том числе, и результатом санкций ЕС, США и других стран против центрального банка РФ и ряда российских банков.
- 28 февраля Минфин США запретил операции с Центробанком и Минфином России. К санкциями присоединился Евросоюз, Великобритания, Япония, Швейцария. В первый день после введения санкций рубль упал на 15%. 3 марта за 1$ давали уже 118 рублей, утром 7 марта – 140 рублей.
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