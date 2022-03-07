Курс рубля пробил отметку в 150 к $1. Уже потерял около 90% "довоенной" стоимости

Российский рубль на международных торгах сегодня потерял 22% стоимости и опустился к отметке 150 рублей за $1. Динамика курса представлена на платформе investing.com.

Евро также подорожало на 22% и на 18:00, за 1 евро дают 164 рубля.

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23 февраля, в последний день перед нападением на Украину, курс российской национальной валюты был в районе 80 руб/1$.

Таким образом, за полторы недели войны доллар в России подорожал примерно на 90%.

Падение курса рубля является, в том числе, и результатом санкций ЕС, США и других стран против центрального банка РФ и ряда российских банков.

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Роман Брыль

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