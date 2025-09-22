Макрон: Даже в такой ситуации мы не можем конфисковать активы Центробанка РФ

Президент Франции заявил, что страны Запада связаны соблюдением международных правил и не могут взыскать замороженные российские активы

Фото: EPA / Benoit Tessier

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз не может конфисковать замороженные российские активы. В интервью CBS News он пояснил, что соблюдение международного права критически важно для сохранения мирового порядка – потому что если и западные страны начнут нарушать законы, то это приведет к полному хаосу.

"Относительно замороженных активов мы связаны соблюдением международных правил. Нельзя конфисковать активы центрального банка даже в такой ситуации. Это вопрос доверия", – сказал он.

"Поэтому мы будем уважать международное право. Мы не будем делать каких-то невозможных вещей с этими замороженными активами", – сказал Макрон.

При этом он напомнил, что доходы от замороженных российских активов уже используются для финансирования помощи Украине.

Замороженные активы российского Центрального банка составляют около $300 миллиардов. Большинство этих денег находится в Европе, в частности в Бельгии, где депозитарий ценных бумаг Euroclear хранит 194 миллиарда евро.

Евросоюз пообещал не отдавать эти деньги России, пока она не выплатит Украине репарации.