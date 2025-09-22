Макрон: Навіть у такій ситуації ми не можемо конфіскувати активи Центробанку РФ
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюз не може конфіскувати заморожені російські активи. В інтерв'ю CBS News він пояснив, що дотримання міжнародного права критично важливе для збереження світового порядку – бо якщо й західні країни почнуть порушувати закони, то це призведе до повного хаосу.

"Щодо заморожених активів ми зв'язані дотриманням міжнародних правил. Не можна конфіскувати активи центрального банку навіть у такій ситуації. Це питання довіри", – сказав він.

"Тому ми будемо поважати міжнародне право. Ми не будемо робити якихось неможливих речей із цими замороженими активами", – сказав Макрон.

При цьому він нагадав, що доходи від заморожених російських активів уже використовуються для фінансування допомоги Україні.

Заморожені активи російського Центрального банку становлять близько $300 мільярдів. Більшість цих грошей перебуває в Європі, зокрема у Бельгії, де депозитарій цінних паперів Euroclear зберігає 194 мільярди євро.

Євросоюз пообіцяв не віддавати ці гроші Росії, поки вона не виплатить Україні репарації.

  • Зараз у ЄС обговорюється можливість надання Україні репараційної позики. Жодних деталей цієї ідеї поки що не розкривають, крім припущення, що Україна поверне гроші лише після отримання репарацій від Росії, а ризики, пов’язані з позикою, будуть розподілені між країнами ЄС.
  • Європейські чиновники, залучені до обговорень, неофіційно розповідають, що ідея передбачає заміну російських активів, які зберігаються в Європі, на безпроцентні облігації Єврокомісії. Облігації матимуть гарантії або всіх країн ЄС, або лише тих, хто погодиться брати участь.
  • Гарантії урядів є політично ризиковим елементом, оскільки Росія може висунути претензії у разі скасування санкцій.
