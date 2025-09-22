Макрон: Навіть у такій ситуації ми не можемо конфіскувати активи Центробанку РФ

Президент Франції заявив, що країни Заходу зв'язані дотриманням міжнародних правил і не можуть стягнути заморожені російські активи

Фото: EPA / Benoit Tessier

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюз не може конфіскувати заморожені російські активи. В інтерв'ю CBS News він пояснив, що дотримання міжнародного права критично важливе для збереження світового порядку – бо якщо й західні країни почнуть порушувати закони, то це призведе до повного хаосу.

"Щодо заморожених активів ми зв'язані дотриманням міжнародних правил. Не можна конфіскувати активи центрального банку навіть у такій ситуації. Це питання довіри", – сказав він.

"Тому ми будемо поважати міжнародне право. Ми не будемо робити якихось неможливих речей із цими замороженими активами", – сказав Макрон.

При цьому він нагадав, що доходи від заморожених російських активів уже використовуються для фінансування допомоги Україні.

Заморожені активи російського Центрального банку становлять близько $300 мільярдів. Більшість цих грошей перебуває в Європі, зокрема у Бельгії, де депозитарій цінних паперів Euroclear зберігає 194 мільярди євро.

Євросоюз пообіцяв не віддавати ці гроші Росії, поки вона не виплатить Україні репарації.