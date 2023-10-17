Марченко: Украина долго будет зависеть от внешней поддержки. Даже после победы

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Украина будет зависеть от внешней поддержки еще много лет даже после победы. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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По его словам, у Украины есть два реальных способа снизить эту зависимость – это увеличение экономики и победа в войне.



"[Но] увеличение объема внутреннего рынка и, соответственно, рост базы, с которой собираются налоги, это вопрос долгосрочной перспективы, он не решается мгновенно", — сказал он.

Победа в войне тоже не ликвидирует финансовую зависимость Украины от внешних источников.

"У нас сразу появятся другие потребности – у нас будет колоссальное количество военных ветеранов и много важных нерешенных проблем. Поэтому радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки будет невозможно в течение года [по завершении боевых действий]. Это вопрос пятилетней или даже десятилетней программы, чтобы минимизировать такую зависимость", – сказал Марченко.

Министр сказал, что возможности Украины увеличить поступления из внутренних источников достаточно ограничены.

"Мы рассматриваем временные меры по налогообложению излишних доходов банков, что возможно имплементировать. Но это временный шаг и, к сожалению, не определяющий. Сокращать расходы мы не можем. Бюджет, который мы подали, и так содержит радикальное сокращение капитальных расходов. Относительно других шагов – мы рассматриваем любые меры, в том числе акциз и борьбу с нелегальным игровым бизнесом и его легализацию", – сказал Марченко.

Министр добавил, что даже вместе все эти шаги не позволят перекрыть потребности Украины во внешнем финансировании.