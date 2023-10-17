Марченко: Україна буде довго залежати від зовнішньої підтримки. Навіть після перемоги
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що Україна буде залежати від зовнішньої підтримки ще багато років навіть після перемоги. Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, в України є два реальні способи зменшити цю залежність – це збільшення економіки і перемога у війні.
"[Але] збільшення обсягу внутрішнього ринку і, відповідно, зростання бази, з якої збираються податки, це питання довгострокової перспективи, воно не вирішується миттєво", – сказав він.
Перемога у війні також не ліквідує фінансову залежність України від зовнішніх джерел.
"У нас одразу з’являться інші потреби – ми матимемо колосальну кількість військових ветеранів та багато важливих нерозв’язаних проблем. Тож радикально зменшити залежність від зовнішньої підтримки буде неможливо впродовж року [після завершення бойових дій]. Це питання п’ятирічної чи навіть десятирічної програми, щоб мінімізувати таку залежність", – сказав Марченко.
Міністр сказав, що можливості України збільшити надходження з внутрішніх джерел досить обмежені.
"Ми розглядаємо тимчасові заходи щодо оподаткування надмірних прибутків банків, що можливо імплементувати. Але це тимчасовий крок і, на жаль, не визначальний. Скорочувати видатки ми не можемо. Бюджет, який ми подали, й так містить радикальне скорочення капітальних видатків. Стосовно інших кроків – ми розглядаємо будь-які заходи, в тому числі акциз і боротьбу з нелегальним ігровим бізнесом та його легалізацію", – сказав Марченко.
Міністр додав, що навіть всі разом ці кроки не дозволять перекрити потреби України в зовнішньому фінансуванні.
- За останніми оцінками МВФ, Україні необхідно $32 млрд зовнішнього фінансування на 2024 рік. Водночас два найбільші донори України — Євросоюз і США — ще не затвердили фінансову допомогу Україні на наступний рік.
- Євросоюз збирався ухвалити "Інструмент для України" з 50 млрд євро на чотири роки, але зіткнувся з перешкодою у вигляді Угорщини.
- США через політичні суперечки увійшли в новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, в якій не передбачили нову допомогу для України.
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