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Международные резервы Украины достигли рекорда девяти лет

07.09.2021, 11:02
Международные резервы Украины достигли рекорда девяти лет - Фото
Фото: пресс-служба Нацбанка

Международные резервы Украины на 1 сентября составляли более $31,6 млрд (в эквиваленте). Такой объем резервов является рекордным с апреля 2012 года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Регулятор отмечает, что в августе резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1,92 млрд  специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ.

Что определяло динамику резервов в августе

Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Большую часть августа на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало над спросом, что позволило НБУ купить $368,8 млн. В то же время в течение августа регулятор продал $20,5 млн с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни. В целом, по итогам августа, чистая покупка валюты на валютном рынке составляла 348,3 млн.

Операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составили $8,8 млн (в эквиваленте). В то же время на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено $188 млн (в эквиваленте), из которых $33,7 млн – на обслуживание ОВГЗ, $18,2 млн (в эквиваленте) – на погашение и обслуживание ОВГЗ, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Платежи правительства и НБУ в пользу МВФ в августе составили 204,3 млн (в эквиваленте).

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $31,6 млрд (в эквиваленте). Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ, отмечается в сообщении.

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Юрий Тарасовский
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НБУ международные резервы
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