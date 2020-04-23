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Меньше $2 млрд. Министр финансов рассказал, каким будет первый транш МВФ

Меньше $2 млрд. Министр финансов рассказал, каким будет первый транш МВФ
23.04.2020, 13:39

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что первый транш МВФ пойдет на финансирование госбюджета

Украина надеется получить от МВФ $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Эти средства пойдут на финансирование госбюджета. Всего в 2020 году Минфин надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ, уточнил министр.

“Мы ведем переговоры относительно увеличения этой суммы. Надеемся получить первый транш до конца мая, меморандум мы уже согласовали на техническом уровне, осталось выполнить последнее условие и принять банковский закон (так называемый “антиколомойский”, - Ред.)”, - сказал Марченко.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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МВФ сергей марченко
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