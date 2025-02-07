Международные резервы Украины незначительно снизились в январе

Резервы сократились всего на $780 млн за месяц

Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины, по предварительным данным, снизились с рекордного на начало январе уровня на 1,8% до $43 млрд по состоянию на 1 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Динамику резервов определяли: валютные интервенции НБУ, поступления в пользу правительства, выплаты за обслуживание и погашение государственного долга, а также переоценка финансовых инструментов.

Так, в январе 2025 года в соответствии с балансовыми данными чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 29,4% по сравнению с декабрем 2024 года – до $3,74 млрд

На валютные счета правительства поступило 3 млрд евро от Европейского союза.

Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга правительства в иностранной валюте составили $535,8 млн, из которых $373,3 млн – по валютным ОВГЗ.

Благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $401,7 млн.

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